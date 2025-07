Wout van Aert heeft glasheldere verklaring waarom hij zich niet laat verleiden en duidt het grootste gevaar aan

Wout van Aert weet wat het gevaarlijkst is in de achtste Tourrit. Hij zal zich niet laten verleiden om mee te sprinten, zo geeft hij aan.

Voor aanvang van de Tour was het een groot vraagteken of Van Aert mee zou sprinten in de vlakke etappes. Hij zei zelf van niet, maar niet idereen geloofde Van Aert. Bij de eerste sprint was hij niet aanwezig in de eerste groep, in aanloop naar de tweede sprint was duidelijk dat hij nog niet top was. Zo loste dat vraagstuk zichzelf op.

Met een derde sprint in het vooruitzicht, en een oplopende aankomst, zou het nu misschien wel aan de orde zijn om mee te sprinten. "Het is niet echt mijn plan", onthult Van Aert bij Sporza. "De aankomst zou mij misschien kunnen liggen, maar ik verwacht een niet al te moeilijke rit. Ik heb nood aan iets meer vermoeidheid in het peloton om kans te maken in de sprint."

Visie van Van Aert over de wind

Daarnaast doet hij uit de doeken hoe de wind hem niet bepaald gunstig gezind is. Ten eerste is er te weinig wind en ten tweede staat die ook niet in de goede richting om de koers zwaar te maken. Daarom verwacht Van Aert ook dat de wind amper een factor zal zijn. Dat vergroot dan weer de kansen op een echte massasprint.

Van Aert laat zich er ook over uit hoe gevaarlijk de finale is. "De laatste vier kilometer zijn redelijk rechttoe rechtaan. Dat mag geen probleem vormen." Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen risico is. "Voordien passeren we door het centrum van de stad. Dat zal eerder gevaarlijk worden", heeft Van Aert een waarschuwing in huis.

Tekenen van beterschap bij Van Aert

De laatste dagen vertoont Van Aert overigens tekenen van beterschap. Het wordt sowieso interessant om in de gaten te houden of die tendens zich doortrekt, of hij zich aan het eind van de rit nu mee tussen de sprinters gooit of niet.