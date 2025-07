70 per uur! Van Aert slaat in heerlijk onderonsje met Campenaerts mea culpa voor beginnersfout: "Ik moet slimmer worden"

Voor de betere content uit de Tour moet u bij Campenaerts zijn. Die voelt ploegmaat Van Aert aan de tand, uiteraard op ludieke wijze, over zijn opvallende actie tijdens de negende Tourrit.

De vlog van Vocsnor is terug. Victor Campenaerts trakteert het brede publiek op een vlog op zijn Instagrampagina vanuit de ploegbus van Visma-Lease a Bike en spreekt Wout van Aert aan. "Wout, ik heb hier wat beelden gevonden. Precies een winnende move in de koers. Een splijtende demarrage, maar wat was dat eigenlijk?"

Vervolgens worden de Eurosport-beelden getoond van Van Aert die volle bak moest knallen om de kloof met een waaier te dichten in de negende rit. Campenaerts vindt het impressionant. "Ik heb horen zeggen dat je meer dan een minuut aan 70 kilometer per uur reed." Daarna komt Van Aert aan het woord en die geeft Campi 'jammer genoeg' gelijk.

Van Aert neemt niet de beste beslissing

Van Aert vindt het een beginnersfout. "Ik kan het alleen maar catalogeren als een 'rookie mistake'. Ik had de wind een beetje onderschat en zat achteraan in het peloton. Jammer genoeg had ik een betere beslissing kunnen nemen. De mannen die achter mij zaten, reden twee minuten later rustig opnieuw in het peloton", aldus Van Aert.

Die renners hadden dus veel minder energie moeten verspillen om mee te zijn in vergelijking met Van Aert. "Die hadden geen minuut aan 70 per uur moeten knallen." In de koers is het zelden wijs om te panikeren. Campenaerts kon de inspanning van zijn ploegmaat wel smaken. "Ik vond het indrukwekkend. Als je dat kunt, is dat veelbelovend."

Sterke prestatie Campenaerts in tiende rit

Wout van Aert lijkt dus wel de benen te hebben om in het verdere verloop van de Tour de France nog mooie dingen te laten zien. "Ik moet alleen nog een beetje slimmer worden", lacht hij. "De rest is al aanwezig." Naast vloggen reed Campenaerts vandaag een sterke rit.