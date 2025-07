Sven Nys concludeert dat Mathieu van der Poel alle regels en natuurwetten negeert: "Hij doet waar hij zelf zin in heeft"

Ook Sven Nys heeft met grote ogen gekeken naar de prestatie van Mathieu van der Poel in de negende Tourrit. De logica achter de inspanning was ver te zoeken, maar ze was wel indrukwekkend.

In de podcast Sporza Tour bespreekt Sven Nys het spektakel dat Mathieu van der Poel en Jonas Rickaert zondag geboden hebben. In eerste instantie dacht iedereen dat het was voor de punten aan de tussensprint. "Ik dacht toen ook al: waarom zou je op kop rijden om die paar puntjes te nemen? Dat is toch al energie die je verspeelt voor niets."

Waarschijnlijk dachten ze dit in het peloton ook, maar Christoph Roodhooft verklaarde in een interview plots dat dit geen offensief was met de tussensprint in het achterhoofd. Van der Poel en Rickaert hadden hun plannen overlegd in de bus. Dan nog is het heel straf dat ze er ook tijdens de koers mee zijn doorgegaan en er vol voor gingen.

Van der Poel heeft overal lak aan

"Het typeert ook wel Mathieu van der Poel", vindt Nys. "Die heeft overal lak aan. Die doet gewoon zelf waar hij zin in heeft. Of dat dat veel krachten gekost heeft of weinig, dat zien we morgen wel weer. Hij moest nu niet tot vervelens toe in de buik van het peloton zitten en risico's nemen bij de lead-out." Het was een welgekomen variatie.

Van der Poel ging in de finale alleen en stak de hand uit naar de ritzege. Zijn poging strandde op 700 meter van de meet. "Ook al misluikt het, er is enorm veel respect voor de manier waarop hij het wielrenner mooi heeft gemaakt." De inspanning van Van der Poel en Rickaert valt moeilijk te beschrijven. "Het is zeer moeilijk om dat onder woorden te brengen."

De Tour hakt er in bij de renners

Er kan niet genoeg benadrukt worden in wat voor lastige omstandigheden Van der Poel en Rickaert het uiterste vergden van hun lichaam. "Wat mensen niet kunnen voelen, is de warmte, de impact van die laatste dagen."