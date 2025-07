Bittere realiteit komt keihard aan bij Visma-Lease a Bike: "Een fout, ik kan niet meer van nut zijn voor Vingegaard"

Vergeet de piste dat Visma-Lease a Bike Pogacar isoleert. Het is het omgekeerde en bovendien haalt Pogacar het dan nog eens van Vingegaard als het man-tegen-man is. Ze moeten bij Visma-Lease a Bike wat anders bedenken.

Dat besef is doorgedrongen bij Matteo Jorgenson, die zelf verrassend vroeg kraakte. Als de Amerikaan in vorige ritten een prik uitdeelde, reageerde Pogacar als een wesp gestoken. Visma-Lease a Bike oogde in die vorige dagen in de breedte bijzonder sterk en UAE kwetsbaar. In de Pyreneeën waren de rollen volledig omgekeerd.

Met Jorgenson als tegenvallende exponent bij Visma-Lease a Bike. Hij sprak aan de finish wel met de internationale media, zoals SBS, NBC, NOS, Eurosport, Sporza en WielerFlits. "Eerst en vooral heb ik zelf geen excuses. Ik had een heel slechte dag. Ik wist het al van bij het begin. Ik ging vol om vooraan te zitten op de eerste klim."

Jorgenson in klassement uitgespeeld

Die inspanningen heeft Jorgenson duidelijk niet goed verteerd. "Achteraf gezien was dat een fout, maar je weet het pas als je het probeert. Tijdens de laatste klim was ik volledig leeg. Ik vond dat het beter was om mij te laten lopen, want ik zou toch niet meer vooraan staan in het klassement. Ik ben wat dat betreft niet meer van nut voor Jonas Vingegaard."

Dat is een keiharde conclusie, maar Jorgenson is niet te beroerd om dat toe te geven. Met hem vooraan kon Visma-Lease a Bike in theorie nog steeds meerdere kaarten trekken. Die optie valt nu weg. "In de radio hoorde ik dat Tadej gewoon sterker was dan Jonas. Felicitaties aan UAE. Ik wist niet hoe Jonas zich voelde, we hadden niet veel tijd om te praten."

Visma-Lease a Bike moet de zaak evalueren

Ze moeten er zich nu bij de ploeg over buigen of ze gewoon doorgaan met de tot dusver gehanteerde aanpak. Dat lijkt onwaarschijnlijk. "We zullen evalueren wat het plan moet zijn en dan vooruit kijken. We zullen nog proberen."