Wout van Aert licht tipje van de sluier op of hij het nu beseft of niet en doet opvallende uitspraak over val Pogacar

Het is stilaan tijd voor de lange beklimmingen in de Tour. Wout van Aert heeft een tipje van de sluier opgelicht over de etappe naar Hautacam.

Het is logisch dat Van Aert met die aankomst in zicht stilstaat bij zijn glansrol van drie jaar geleden. Toen deed hij Pogacar kraken op die klim. "Op dat moment weet je niet waar je mee bezig bent", zegt hij aan Sporza. "Na nog enkele edities van de Tour de France weet je dat het niet vanzelfsprekend was. We waren toen bezig met de Tour te beslissen."

Dat is zeker niet iets wat altijd lukt. Er werd hem ook gevraagd naar de plannen van Visma-Lease a Bike: gaan ze voluit van in het begin van de etappe of is het toch pas op de Hautacam dat alles te gebeuren staat? "Ik was niet van plan om een tipje van de sluier op te lichten", lacht Van Aert... Om dat vervolgens toch wel enigszins te doen.

Visma-Lease a Bike mikt op finale

"Het zal zich vooral in de finale afspelen", voorspelt hij. "Daar hebben we ook een sterke ploeg voor." Net als de hele wereld heeft hij gezien hoe Pogacar een dag geleden onderuit ging. "Vallen is nooit aangenaam. Ik zou er wel voor hebben getekend om een paar keer te te vallen zoals hij", doet Van Aert een best wel opvallende uitspraak.

Het is wel duidelijk wat hij bedoelt, namelijk dat de schade bij zijn eigen valpartijen vaak minder goed meeviel dan nu bij Pogacar. Op het moment van de valpartij van de Sloveen overheerste de indruk dat het brute pech is. Van Aert vindt het in die optiek wel mooi dat de rest beslist heeft om te wachten en daar niet van te profiteren.

Van Aert verwacht Pogacar op de afspraak

Na het bekijken van de beelden leek het Van Aert wel eerder een eigen fout van Pogacar. In elk geval is de verwachting van Van Aert dat Pogacar gewoon op de afspraak zal zijn. Dan zal Visma-Lease a Bike sterk voor de dag moeten komen.