🎥 Giftige en wansmakelijke reacties op Evenepoel inspireren: "Satan! De Duivel"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel kneep in de veertiende etappe van de Tour de remmen dicht en gaf op. De olympische kampioen gaf zelf meer uitleg over zijn opgave, maar kreeg ondertussen héél wat kritiek over zich heen.

"Het is van minder goed, naar slecht, naar archislecht vandaag. Het was de beste keuze om af te stappen", zei Evenepoel bij VTM Nieuws. En daarmee was de kous meteen af. Enkele collega's, zijn ploegmaats en de ploegleiding verdedigden de beslissing van Remco Evenepoel, maar er was ook veel kritiek van onder meer Zdenek Stybar en vele andere analisten en commentatoren. Giftige reacties En ook op de sociale media regende het uiteraard opnieuw heel giftige reacties. Daarbij waren er opnieuw een aantal reacties los over - ook van Belgische/Vlaamse mensen overigens die ook zeer streng en zelfs los over het toelaatbare waren. @klassiekersdankuwel BE-TREURENSWAARDIG. #remcoevenepoel #koersfans #marginalen #procycling #tourdefrance #cycling #fietsen #koers #tdf2025 #letour #letourdefrance #sporzawielermanager #tourmanager ♬ original sound - Klassiekers Dankuwel "Met zijn pootjes terug op de grond, die dikkenek", "De Tour is gewoon niets voor hem zo simpel is het", "Op z'n bakkes" en veel nog pijnlijkere zaken passeerden de revue - al dan niet ook met de nodige taalfouten. De mannen van Klassiekers Dankuwel maakten er ook meteen een TikTok van, waarbij Lydia Protut en Guido Pallemans van Het Eiland meteen de revue passeerden.