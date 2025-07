🎥 UAE en Pogacar komen - ondanks aanval Wout van Aert - met opvallende move na val Lipowitz en Vingegaard

Het was een bijzonder hectische etappe in de heuvels op zondag. Slag om slinger werd er aangevallen en een kopgroep was er halfkoers nog altijd niet vertrokken. Toch was er veel deining.

Met name bij een grote valpartij, waarbij witte trui Lipowitz en verder ook Julian Alaphilippe de belangrijkste betrokken namen waren. Maar ook veel anderen werden door de val opgehouden.

Op een bepaald moment was er maar een dikke dertig man meer op kop, waaronder Tadej Pogacar. Ook Jonas Vingegaard was ondertussen een minuut achterop geraakt.

After another crash, Tadej Pogacar waits up to return the favour to Jonas Vingegaard and his other GC rivals ❤️ pic.twitter.com/UxSzm6nA9y