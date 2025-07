Jan Bakelants komt met zeer stevig voorstel om gekkenwerk te voorkomen

In de bergetappes in deze Ronde van Frankrijk was het andermaal duidelijk: de supporters worden steeds gekker en letten op steeds minder. Foto's trekken op de weg, enkel naar de renners kijken en de wagens vergeten, ... Het loopt de spuigaten uit.

Ook in de rit naar Luchon Superbagneres liep er weer van alles verkeerd. Renners kregen ei zo na vlaggen in de wielen, een supporter werd van de weg geschept door de wagen van INEOS - Grenadiers en er waren nog een paar andere incidentjes. Bakelants komt met optie INEOS kreeg - tot onvrede en ongeloof van Jan Bakelants - een zware boete voor het verhaal. En dus is de vraag stilaan: wat moet er gebeuren om problemen zoals dit in de toekomst te vermijden? "Het is onbegrijpelijk." "Het was opnieuw een zottenkot", beaamde Bakelants bij Vive Le Vélo. "Het is echt ongelooflijk ... De renners kwamen boven aan, wij moesten in onze tijd terug naar beneden naar de fietsparking met een fluitje." Inkom vragen de oplossing? "De mensen trekken zich daar allemaal weinig van aan. Het is zelfs voor de koers al gekkenwerk, het loopt tegen zijn grenzen aan. Volgens mij is er maar één oplossing die ze kunnen implementeren." "En dat is ingang vragen. Dan ga je bepaalde mensen misschien wel afspreken. Je hebt dan ook een limiet met vakken waar je kan staan en je kan spelen met de prijzen ..."

