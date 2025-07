Jan Bakelants schiet uit zijn krammen: "Dat is nog het toppunt - onbegrijpelijk"

Zaterdag was het Thymen Arensman die op erg knappe wijze naar een ritzege wist te rijden in de Tour de France. Zijn team moest dan weer héél wat geld ophoesten na een incident eerder in de race.

Op Thymen Arensman stond geen maat op weg naar Luchon Superbagneres. De Nederlander hield Pogacar, Vingegaard en al de rest op meer dan een minuut afstand.

Of de Sloveen hem heeft 'laten' winnen? Pogacar was in ieder geval onder de indruk van de manier waarop Arensman zijn koers reed en zelf leek hij nooit te hebben aangedrongen.

INEOS team car drove into a spectator on Peyresourde. 😬 #TDF2025pic.twitter.com/yGLgEkHxsU — Benji Naesen (@BenjiNaesen) July 19, 2025

Een zwarte lijst? Tim Wellens gaf daarop een zeer duidelijk antwoord. Maar onderweg had INEOS - Grenadiers zich wel flink in de nesten gewerkt op de Peyresourde.

Jan Bakelants is het er niet mee eens

Daar reden ze een supporter aan die zomaar voor de auto kwam aangelopen. De vrouw werd meegeschept, maar kwam er al bij al vanaf zonder al te grote kwetsuren. Toch kreeg INEOS de gepeperde rekening.

De chauffeur in kwestie van de wagen kreeg een gele kaart en voor de ploeg kwam er een boete van 5000 Zwitserse Frank - omgerekend zo'n 5360 euro. "Dat is nog het toppunt. Die springt daar gewoon voor en staat in de weg. Onbegrijpelijk eigenlijk", aldus Jan Bakelants in een reactie tijdens Vive le Vélo.