Tim Wellens kan geluk niet op na erg knappe ritzege en is héél eerlijk: "Dat ben ik zelfs vergeten"

Tim Wellens heeft het geflikt. Na een solo van meer dan veertig kilometer heeft hij op zondag zijn trilogie in de grote rondes weten te voltooien. En dus was de Belg uiteraard heel erg gelukkig met zijn overwinning.

In de Belgische driekleur een dag voor de Belgische nationale feestdag op héél knappe wijze een etappe winnen in de Tour de France - en dat als ploegmaat van Tadej Pogacar.

Stevig nummertje van Wellens

Tim Wellens is al twee weken lang een modelploegmaat voor de Sloveen, nu heeft hij dus ook een dagsucces kunnen pakken. En daarmee was de Belg zeer gelukkig.

De Belg heeft na ritzeges in de Giro en de Vuelta nu ook zijn prijs beet in de Tour de France - amper een dikke honderd renners wisten dat in de geschiedenis van de sport al te doen. "Iedereen wil de Tour de France rijden en niet veel mensen winnen er."

Vergeten fiets in de lucht te steken

"Ik voelde me heel goed voor deze etappe. Ik volgde een move en was plots in de aanval. Ik wist dat ik het solo moest doen en ik heb mijn moment gezocht en gevonden", aldus Tim Wellens in het flashinterview.

"Ik had de mogelijkheid en ik heb ze genomen. Maar ik zou deze ritzege meteen opgeven voor het geel van Pogacar in Parijs. Ik wilde ervan genieten en vergat zelfs mijn fiets in de lucht te gooien. Ik ben blij mijn trilogie te hebben vervolledigd."