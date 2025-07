Victor Campenaerts vol lof voor Tim Wellens, maar ziet ook iets raar gebeuren in de koers: "Tellen tot vijf en bam!"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Victor Campenaerts reed een prima etappe in de Tour de France - andermaal. Een ritzege zat er net niet in, want Tim Wellens bleek te sterk. Maar Vocsnor kon zich al bij al verzoenen met de tweede plek in de daguitslag.

Victor Campenaerts was blij met zijn tweede plaats en besefte ook wel dat er tegen Tim Wellens niet al te veel te doen was. Dat gaf hij ook aan in een reactie bij Sporza achteraf.

Ongelooflijk sterk gereden van Wellens

"We wilden met méér dan een renner in de vlucht zitten en dat lukte ook, dus dat was een goede situatie. Maar wielrennen anno 2025 begint de finale al op honderd kilometer van het einde."

"Het is koers om in de vlucht te zitten en dan eens je weg raakt is het tot vijf tellen en bam, dan begint de finale. En eerlijk: Tim Wellens speelde het ongelooflijk slim. Hij mocht geen kopbeurten doen."

Knappe tweede plaats voor Campenaerts

"Hij is ongelooflijk sterk en miste geen enkele beslissing. Op het moment dat ze tegen mij in het oortje zeggen dat we op het hoogste punt zijn, valt hij aan van achteruit. Hij moet ongelooflijk snel gereden hebben."

"Je voelde meteen bij ons dat we hem niet meer terug zouden zien. Wout van Aert kwam er pas op vijf kilometer van het einde bij en hij zei dat ik voor de tweede plaats mocht gaan. Het was het hoogst haalbare."