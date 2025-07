Hij lijkt te denken dat het binnen is! Pogacar geeft angst toe, maar pakt uit met ferme belofte: "Dat was veel erger"

Na de aankomst op de Col de la Loze liet Tadej Pogacar zich even gaan op het podium. Zijn zelfverzekerde gebaren lijken aan te geven dat hij denkt dat de winst binnen is.

Pogacar deed na de etappe ook nog zijn verhaal bij de organisatie. "Eerlijk gezegd wilde ik de ritzege, maar onze prioriteit was op kop blijven in het klassement. In vergelijking met 2023 reden we de Col de la Loze langs de andere kant op. Dat was toen veel erger. Als we nog eens langs die kant de klim op rijden, ga ik voor de zege", belooft hij.

Hij zag het ook nog wel zitten om vandaag de overwinning te pakken, toen Visma-Lease a Bike versnelde op de Madeleine. "De groep werd ineens enorm klein en er was totaal geen samenwerking in de vallei", verklaart hij waarom het dan toch niet zo ver gekomen is. Wat volgde was een merkwaardig pokerspel op een heel hoog niveau.

O'Connor blijft als enige Pogacar voor

Het duurde best lang eer de ploegmaats van Pogacar kwamen aansluiten. "Ze begonnen tempo te rijden aan de voet van de laatste klim. Ik hoopte nog dat we de ontsnapping volledig zouden terughalen, maar Ben O'Connor was heel sterk en hij was in staat om ons te verslaan." Al had Pogacar ook vroeger zelf kunnen aanvallen natuurlijk.

Dan zie je toch dat hij de voorkeur geeft aan de belangen van het klassement. "Ik ben blij dat ik goede benen had en de gele trui kon behouden. Het was moeilijk om het verschil te maken. Ik was wel wat bang van deze rit, maar het is een mooie dag geworden. Ik verwacht dat het morgen gelijkaardig zal zijn. Visma zal alles proberen."

Pogacar in polepositie naar slotweekend

Pogacar uit wel nog zijn geloof in de sterkte van zijn eigen ploeg en daar heeft hij op basis van de achttiende etappe ook alle redenen toe. Hij zit stevig in polepositie om zondag op de Champs-Élysées in het geel te arriveren.