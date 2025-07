Pogacar na Col de la Loze zelfs nog steviger leider: De Cauwer komt met vlijmscherp verdict voor Visma en Red Bull

Wat moeten we nu denken over die fameuze rit over drie zware Alpencols? Het veelbelovende eerste gedeelte werd gevolgd door lange tijd wapenstilstand tussen de toppers. O'Connor trok er zich weinig van aan en fladderde op de Col de la Loze naar een knappe ritzege.

Nadat Milan de punten pakte aan de eerste tussensprint, was Wellens de eerste aanvaller van de dag. Van Aert sprong met nog een trio renners mee, maar moest er al snel af op de Glandon. Visma-Lease a Bike moest een andere pion vooruit schuiven. Ondertussen gooide Roglic al de knuppel in het hoenderhok: hij viel als klassementsman vroeg aan.

Een slechte dag was het voor het Spaanse wielrennen: Rodriguez ging niet meer van start en Mas gaf tijdens de rit op. Wellens klampte vooraan aan tot op de Madeleine. In de groep der favorieten begonnen de werken van Visma-Lease a Bike, met Van Aert en Benoot die nog deden wat ze konden. Een versnelling van Kuss leidde vuurwerk in.

Lipowitz rijdt weg in vallei na voorlaatste klim

Vingegaard kwam met zijn versnelling al voor de dag op 70 kilometer van de meet, Pogacar volgde. Voordien sloeg Lipowitz een kloof en hij mocht als eerste Red Bull-man in koers in de vallei nog een keer wegrijden. Vluchters O'Connor, Rubio en Jorgenson hadden nog uitzicht op de ritzege. Pogacar en Vingegaard beenden Roglic en Gall bij, maar treuzelden zo lang dat het eerste pelotonnetje weer terugkwam.

Inmiddels had Lipowitz wel een hoop tijd cadeau gekregen. Op de Col de la Loze ging er natuurlijk nog wel wat gebeuren. De volgende wending was het lossen van Jorgenson vooraan. O'Connor ging solo met een kleine 16 kilometer te gaan. Lipowitz waaide terug tot achter de favorietengroep, waar alleen maar tempo gereden werd. De eerder ogende goede zaak werd voor hem een slechte zaak.

Pogacar zet de puntjes op de i

Met de top in zicht zette Vingegaard dan toch aan. Pogacar en zelfs Onley bleven in het wiel. Pocar loste de twee anderen nog in de slotmeters. De Sloveen snelde achter ritwinnaar O'Connor nog naar de tweede plaats. Deze keer geen enkel probleem voor Pogacar op de Col de la Loze: hij gaat de Tour winnen. Vingegaard kwam als derde over de streep.

Opvallend ook dat Pogacar en niet Vingegaard als laatste een ploegmaat bij zich af. Visma-Lease a Bike dan de verliezers van de dag? "Ja, uiteindelijk wel", zegt José De Cauwer in de VRT-uitzending. "Dan zag het er onderweg zo grootmoedig uit. Op de streep wordt bepaald wie wat is." Ook Red Bull zit in het kamp der geslagenen door het tijdsverlies van Lipwitz. "Ja, ja", bevestigt De Cauwer.