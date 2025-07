Pogacar na verwijten over arrogantie en intimidatie hard voor UAE-criticasters: "Zouden gewoon hun mond moeten houden"

Tadej Pogacar staat nog altijd op scherp. Hij heeft het gehad met de criticasters van UAE Team Emirates-XRG en verdedigt zijn ploeg.

Er was in deze Tour de France vooral veel kritiek op het koersgedrag van Nils Politt, die op een nogal opzienbarende manier andere renners belette om in de aanval te gaan. Analisten en gebruikers op sociale media haalden niet mis te verstane termen boven om de acties van Politt te omschrijven: een afschuwelijke houding, intimidatie etc.

Op de persconferentie na de zestiende Touretappe werd aan gele trui Tadej Pogacar gevraagd wat hij denkt van de beschulidigingen van arrogant koersgedrag aan het adres van Team UAE. "Ik weet het niet... Arrogantie is één zaak, de Tour proberen winnen is iets anders", maakt de veelvoudige ritwinnaar daar een onderscheid in.

Geen slechte intenties bij Team UAE

Pogacar benadrukt dat ze zeker geen slechte intenties hebben bij UAE Team Emirates-XRG. "Wij willen niet arrogant zijn. We proberen de koers zo makkelijk mogelijk te maken voor onszelf." Wat dan met de personen die UAE wél arrogant vinden koersen? "Mensen die dat denken, zouden gewoon hun mond moeten houden", is Pogacar scherp.

Het is ergens mooi dat hij het opneemt voor zijn ploegmaats, maar dit is wel een heel erg strenge veroordeling van een bepaalde mening in het wielrennen. "Dit lijkt nu misschien ook weer arrogant, maar dat is wat ik denk." In elk geval kan je Pogacar er niet van beschuldigen dat hij geen heldere standpunten inneemt of zijn ploeg niet verdedigt.

Pogacar staat al de hele Tour op scherp

Hij heeft het imago van een vriendelijke en spontane jongen, maar in deze Tour de France komt de meest scherpe versie van Tadej Pogacar naar boven. Zo deelde hij in interviews al vaak prikjes uit over de tactiek van Visma-Lease a Bike. Kritiek op zijn eigen ploeg wordt met krachtige taal onder de mat geveegd.