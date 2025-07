Compleet verbaasde Roodhooft verwijst naar Philipsen en Van der Poel: "Dit had Tour met zes ritzeges kunnen worden"

Christophe Roodhooft zit weer in het winnende kamp. Als Philipsen en Van der Poel langer in de Tour hadden kunnen blijven, had het misschien nog een meer grandioze editie kunnen worden voor Alpecin-Deceuninck.

Het is nu al niet mis, want Kaden Groves bezorgde de Belgische ploeg op de voorlaatste Tour-dag een derde ritzege. "Ongelooflijk: deze had ik niet zien aankomen, als ik eerlijk ben", glundert Roodhooft bij Sporza. Groves deed het zowaar eens niet in een sprint. "We hadden wel al van hem gezien dat hij dat kon", kent Roodhooft zijn renner.

"Het was honderd procent zijn weer en hij had een hele sterke dag", verklaart Roodhooft het door Groves behaalde resultaat. Eens de Australiër vertrok, speelde er wel wat ongerustheid omdat hij schijnbaar niet op de hoogte was van zijn voorsprong. "Hij was wel wat nerveus. Het geeft vertrouwen als je echt kunt zeggen aan de hand is."

Groves bleef heel erg koelbloedig

Het was vreemd dat medevluchters Stewart en Van den Broeck hem zomaar lieten rijden. Wat gebeurde er daar? "Dat weet ik eigenlijk niet echt. Hij en Stewart zijn landgenoten, maar ik heb niet echt meegekregen wat er gebeurde. In de verte zagen we Groves alleen rijden. Er zijn ook valpartijen geweest, maar hij was koel genoeg om het af te maken."

Was dit nu de overwinning van de sterkste of van de slimste? "Volgens mij was hij de sterkste", denkt Roodhooft. "Hij was ook wel heel koel en heeft het overzicht behouden. Het was helemaal niet evident om mee te zijn met die kopgroep van dertien renners. Je moest daar heel goede papieren voor hebben en hij zat er probleemloos bij."

Tour kon zelfs nog beter zijn voor Alpecin-Deceuninck

Voor de ploegmanager van Alpecin-Deceuninck blijft het jammer dat Philipsen en Van der Poel de Tour niet konden uitrijden. "Het had een Tour van vijf of zes ritzeges kunnen worden. Dat is ons gevoel, maar dit is ook ongelooflijk", wijst hij naar de triomf van Groves. "Hier moeten we ook dankbaar voor zijn."