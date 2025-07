Wout van Aert duidt de schuldige aan: hij gaat slechts deels akkoord met De Cauwer en wijst organisatie met de vinger

Het was ook voor Wout van Aert nog even stressen in Tourrit 20. De schuld van de organisatie, is hij van mening.

Eerst en vooral was het eigenlijk de bedoeling om in de ontsnapping te zitten. "Het was opnieuw een zware start. Het duurde echt wel lang eer de juiste vlucht wegging. Ik heb in het eerste deel van de koers geprobeerd, maar ik had niet de benen waar ik op hoopte. Ik had niet de versnelling in de benen om mee te zitten", aldus Van Aert bij Sporza.

Nog niet alles was verloren. "De groep met Matteo Jorgenson pakte wel voorsprong. Dat was voor ons ook een goeie situatie. Ik dacht dat de koers in zijn plooi lag, maar door klassementsbelangen lagen we toch niet zo ver achter. Jayco AlUla was beginnen rijden. Ik verwachtte wel dat op die steile klim de koers nog een keer zou ontploffen."

Van Aert plots in niemandsland

Dat had Van Aert helemaal goed gezien en dat betekende ook voor hem een kans om misschien nog één en ander recht te zetten. "Ik ben meegeschoven met een mooie groep, maar daar zaten meer renners in die iemand vooraan hadden dan renners die nog echt de sprong wilden maken. We reden in niemandsland", stelde Van Aert vast.

Hij reed in het peloton naar de finish. Het onwaarschijnlijke gebeurde: er werd nog gevallen in de sprint om een verrre ereplaats. José De Cauwer, co-commentator bij de VRT, windde zich op en vroeg zich af wie 'de prijs van de domste' moest krijgen. "Ik snap wat ie bedoelt. Het is misschien vreemd dat er risico's genomen worden."

Van Aert vindt aankomst ongeoorloofd

Ondanks die gedachte bekeek Van Aert het ook langs de andere kant. "In de allergrootste wedstrijd ter wereld mag je verwachten dat renners zich smijten voor pakweg een elfde plaats. Dan nog hoef je geen bochten te leggen in de laatste vijfhonderd meters. Ik vind dat de organisatie het een klein beetje laat afweten."