Wout van Aert heeft kwinkslag in huis over actie Campenaerts en heeft doorgezet ... speciaal voor dit moment

Het slotweekend van de Tour de France is aangebroken en daar is Wout van Aert niet kwaad om. Dat betekent dat het einde in zicht is, maar ook dat er nog een paar interessante kansen aankomen.

Van Aert omschrijft de voorlaatste rit bij VTM NIEUWS als 'geen gouden kans maar wel een kans'. Hij is op zijn hoede voor typische Tour-ontwikkelingen. "Ik zeg maar iets: als Ben Healy meezit, zijn er ploegen die zich in het klassement bedreigd voelen." Van Aert denkt wel dat op een bepaald moment de vlucht een vrijgeleide zal krijgen.

Het plan is uiteraard om daar deel uit te maken. Daar verandert de vermoeidheid na bijna twintig dagen Tour niets aan. "Ik heb in de Alpen afgezien maar ook met het laatste weekend in mijn gedachten gereden", geeft Van Aert heel duidelijk aan. "Jammer genoeg kon ik niet heel veel bijbrengen. Daardoor heb ik wel nog steeds honger."

Campenaerts geeft geen interviews

In een gesprek met NOS en Sporza somt hij de ploegmaats op die misschien ook nog wel wat kunnen laten zien op weg naar Pontarlier: Campenaerts en Jorgenson. Alleen is Campenaerts met een starre blik de mixed zone voorbijgereden. Wat wil dat zeggen? "Dat hij gemotiveerd is, maar vooral dat we vrij laat aankwamen voor de start", aldus Van Aert.

Zijn inschatting is dat het een etappe wordt die vergelijkbaar is met de rit naar Carcassonne. Dat bleek toch ook een vrij zware etappe te zijn. Vandaag gaat het na de start snel bergop en wacht in de finale ook nog een steile klim. De uiteindelijke ritwinnaar zal de overwinning dus niet zomaar cadeau krijgen, dat staat al helemaal vast.

Van Aert wil kans in voorlaatste rit niet laten liggen

Gaat Van Aert op een bepaalde manier toch wat overschot houden voor de slotrit, die hem misschien nog beter ligt? "Als ik niet meer in aanmerking kom om de rit te winnen, kan dat wel meespelen. Ik wil ook deze kans niet laten liggen."