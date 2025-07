Doet Wout wat hij al eerder deed? Ook Van Aert zelf is het al bijna vergeten: "Ik moet er soms aan herinnerd worden"

Wout van Aert is op zoek naar een verwezenlijking die hij al gerealiseerd heeft. Hij is bijna vergeten dat hij al eens gewonnen heeft op de Champs-Élysées.

In zijn gesprek met Sporza voor de start van de laatste Tourrit blikte hij terug op zijn sprintzege uit 2021. "Eigenlijk was dat wel een heel bijzonder moment, ik heb onvoldoende tijd gehad om dat te beseffen. Diezelfde avond stapte ik op het vliegtuig richting de Olympische Spelen van Tokio. Een dag eerder won ik de tijdrit. Het was een rollercoaster waar ik in zat."

Op die Olympische Spelen behaalde dan weer een medaille, wat die laatste overwinning in de Tour misschien wat naar de achtergrond deed verdwijnen. "Toen ik thuis kwam, leek die zege op de Champs-Élysées alweer zo lang geleden. Ik moet er soms aan herinnerd worden dat ik daar al effectief gewonnen heb." Dat is bij menig wielerliefhebber misschien ook zo.

Van Aert weet nog hoe het ging in 2021

Van Aert kan zich nog goed voor de geest halen hoe het toen verliep. "Ik werd perfect gegangmaakt door mijn ploegmaat Mike Teunissen. Cavendish en Philipsen kwamen er niet meer over." Het zou wel leuk zijn moest hij eens een overwinning in Parijs kunnen boeken na een sprint en nog een andere overwinning na een aanval op Montmartre.

"In de Tour de France kun je elke dag geschiedenis schrijven", heeft Van aert geen extra motivatie nodig. "Ik herinner me van de Spelen dat Montmartre echt lastig was. Het is toch een beetje in het duister tasten of sprinters nog terugkomen. Ik heb gisteren nog beelden van Montmartre herbekeken." Van Aert is dus goed voorbereid.

Van Aert nog zonder ritzege in 2025

Hij heeft op die beelden ook gezien dat er toen ontzettend veel volk stond om de renners toe te juichen. Als dergelijke taferelen zich herhalen, worden het sowieso bijzondere momenten. Natuurlijk zou Van Aert nog graag een rit winnen, want dat lukte hem in deze Tour nog niet.