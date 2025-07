Wout van Aert beseft maar al te goed dat hij geweldige show gaf: "Speciale dag, ik wilde eerste 20 ritten ook winnen"

Als je zo kan winnen, kan mag je al eens rechtop gaan staan: chapeau, Wout van Aert. Een show om vingers en duimen van af te likken maakte hij ervan.

Wout van Aert heeft al heel wat memorabele zeges op zijn palmares. Dit is er ook zeker eentje. De interviewer begon het flashinterview door aan te geven dat miljoenen wielerfans van de finale van de laatste Tourrit genoten hebben. "Ik ga akkoord. Het was een speciale dag. Het is heel speciaal om opnieuw op Champs-Élysées te winnen en dit te doen na de eerste rit waarin we ook de Montmartre beklommen."

Het waren nochtans niet de meest ideale omstandigheden. "De regen maakte het vrij onbetrouwbaar. Ik kon overeind blijven en had de volledige steun van mijn ploegmaats. Ik moet hen bedanken om in mij te geloven. We zijn blijven proberen. Ook vandaag waren ze er om mij te steunen. Zonder hen kon ik de koers niet controleren. Het was alles geven op de laatste passage op de klim."

Van Aert was bij zijn pogingen soms ook veraf

Het plan werd tot in de puntjes uitgevoerd. Van Aert moest wel tot de allerlaatste dag wachten om die felbegeerde zege binnen te halen. "Ik wilde de eerste twintig ritten ook winnen", lacht hij. "Ik was de ene keer dichtbij, maar soms ook veraf. Gisteren was ik bijvoorbeeld niet goed genoeg om in de vlucht te gaan. Het moeilijkste was om erin te blijven geloven."

Zo sluiten ze bij Visma-Lease a Bike de Tour af met een positieve noot. "We kwamen naar de Tour met de ambitie om de gele trui te winnen. De beste renner ter wereld, Pogacar, was de sterkste. We hebben hem weerwerk geboden. Ik ben trots op hoe we gekoerst hebben. We gaan niet naar huis zonder prijzen. Jonas Vingegaard is tweede, we hebben twee ritzeges en winnen het ploegenklassement."

Teamspeler Van Aert blij met ploegrapport

Dat is inderdaad uiteindelijk nog een heel fraaie balans. Slechts weinig ploegen zullen zo'n rapport kunnen voorleggen. Dat maakt een echte teamspeler als Wout van Aert ongetwijfeld ook erg blij. "We mogen trots zijn."