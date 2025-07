Wout van Aert geeft Sarah eerste zoen als 10-voudig Tourritwinnaar en ontvangt felicitaties Pogacar: "Ik had overschot"

Wat een moment voor Wout van Aert en Sarah De Bie. Na zo'n koers hoort er ook een zinnige zoen bij. Zij twee weten wat een opofferingen en inspanningen aan de zege van Van Aert vooraf zijn gegaan.

Wout van Aert is sowieso het type persoon die zijn vrouw graag in de buurt heeft aan de aankomst. Als je dan zo'n weergaloze prestatie levert zoals Wout deed in de straten van Parijs, dan wil je dat moment van geluk eens zo graag delen. Het kwam allemaal uit: hij gaf zijn Sarah al snel een knuffel en dan ook natuurlijk een innige zoen.

De eerste zoen nadat Van Aert zich tot tienvoudig Tourritwinnaar had gekroond. Dat is wel een moment om in te kaderen voor zowel Wout als Sarah. Als Van Aert het heeft over mensen die in hem zijn blijven geloven, dan komt Sarah De Bie zeker op de eerste plaats. Alle leed delen ze met mekaar en gelukkig ook alle mooie momenten.

Van Aert neemt de maat van Pogacar

Dat gelukkige moment is er gekomen omdat Van Aert in de slotrit de maat nam van Tadej Pogacar. "Petje af voor Wout van Aert. Hij was ongelooflijk sterk", toonde Pogacar zich groots tijdens zijn flashinterview. De gele trui kwam zo meteen met oprechte felicitaties aan Van Aert. Zelf heeft de Sloveen ook reden om te vieren: hij is voor de vierde keer Tourwinnaar.

Inmiddels heeft Van Aert ook bij Sporza nog eens gereageerd op zijn overwinning. Had hij dan nog overschot op de derde keer Montmartre, toen hij de versnelling van Pogacar beantwoordde? "Ja, eigenlijk had ik wel overschot. Het klinkt misschien raar, maar ik had in mijn gedachten om pas de laatste keer volle bak te gaan. Het is ongelooflijk, ik ben natuurlijk enorm trots op deze prestatie."

Beloning voor hardwerkende Van Aert

Misschien is het ook een statement richting de buitenwereld om te bewijzen dat hij het nog altijd kan? "Ik doe het vooral voor mezelf. Ik werk altijd superhard. Het is niet makkelijk om te voldoen aan mijn palmares, want dat brengt verwachtingen met zich mee. Het was een tijdje geleden dat ik nog kon winnen, dan doet dit heel veel deugd."