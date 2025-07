Zonneveld gelooft Wellens niet en gaat net als Bruyneel helemaal los over ander Tour-voorval: "WTF, wat een gelul!"

Thijs Zonneveld kan nog raar opkijken van het wielrennen, ook al heeft hij zelf ook gekoerst. Bruyneel en hij hebben dezelfde mening: Jordan Jegat heeft alle recht om op zoek te gaan naar een toptiennotering in de Tour.

Eerst besprak Zonneveld bij In De Waaier een ander onderwerp uit Tourrit 20: het tegelijk lossen van Wellens en Jorgenson tijdens de ontsnapping. Wellens verklaarde achteraf dat dit simpelweg kwam omdat ze allebei kapot zaten. Het vermoeden heerst echter dat dit het gevolg is van de rivaliteit tussen UAE en Visma-Lease a Bike in deze Tour.

"Dit is de koude oorlog die bezig is tussen UAE en Visma-Lease a Bike", is Zonneveld stellig. De Nederlander vindt het ver gaan, maar wil het niet helemaal veroordelen. "Dit is wel nog wielrennen. Je moet samenwerken met vijanden. Als je niet bereid bent om samen te werken met vijanden, dan ga je verliezen. Ik vind het wel ver gaan in deze Tour."

Verwijten voor Fransman in de Tour

Iets anders is de verwijten die Jegat naar zijn hoofd kreeg van medevluchter Velasco, omdat hij ook in de vlucht zat en zich niet wilde laten afzakken. Door mee te gaan in de ontsnapping, kon hij de sprong maken naar de top tien in het klassement. "Echt jongens, what the fuck?! Ga je renners vragen om niet te koersen? Voor wie of wat moet hij zich laten afzakken?"

Zonneveld komt helemaal op dreef. "Gaan we Pogacar vragen om normaal te doen als hij een berg naar boven rijdt? Gaan we vragen aan Philipsen om niet meer mee te sprinten? Wat een gelul, ik vind echt dat we daarmee moeten nokken. Wat mij betreft geven ze Velasco geel voor intimideren. Voor TotalEnergies is het een enorm succes dat ze met een Fransman top tien rijden."

Bruyneel verdedigt Jegat eveneens

Jegat had bovendien nog nooit een klassement in een grote ronde gereden. Johan Bruyneel uit bij TheMove dezelfde visie. "'Ze zeiden dat Jegat niet in de kopgroep hoort. Natuurlijk hoort hij daar wel, hij stond elfde. Met een achterstand van meer dertig minuten op Pogacar. Dit is ook onderdeel van de koers, toch?! Hij wil gewoon proberen om in de top tien te geraken." Het is hem dan nog gelukt ook.