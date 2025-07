Einde verhaal voor Evenepoel in de Tour? José De Cauwer schuwt de grote woorden niet

De Tour de France leverde voor heel wat renners mooie momenten op. Voor Remco Evenepoel ligt dat helemaal anders.

De Tour de France van dit jaar blijft voor eeuwig en altijd verbonden met de knappe etappezege van Wout van Aert op de Champs Elysées. Ook de andere ritoverwinningen van de Belgen zullen meer dan bij blijven.

Al wordt het ook de Tour de France waarin Remco Evenepoel duidelijk niet kon volgen en uiteindelijk ook moest opgeven. Een stevige domper voor onze landgenoot.

Er doken ook enkele nieuwe namen op, zoals Florian Lipowitz en Oscar Onley en daarnaast had je nog enkele mannen zoals Isaac Del Toro en Juan Ayuso die niet van de partij waren.

Kan Evenepoel de Tour de France ooit nog winnen?

Het ziet er dan ook naar uit dat het in de toekomst nog moeilijker zal worden voor Evenepoel om het Tourpodium te halen, laat staan de eindoverwinning op zak te steken.

“Dat podium halen moet wel lukken”, zegt José De Cauwer bij Sporza. “Winnen, dat is een andere vraag. Dat zal ervan afhangen hoe de Tour in elkaar zal steken en of er meer tijdritten in komen.”

Al zit Evenepoel niet met een podiumplek in zijn hoofd. Een echte kampioen is slechts tevreden met de hoofdprijs. “Zeg nooit nooit. Evenepoel mag zeker de moed niet opgeven en dat zal hij ook niet doen”, besluit de analist.