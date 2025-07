Foré doet boekje open over toekomst van QuickStep na geruchten over vertrek van Evenepoel

De geruchtenmolen over een transfer van Remco Evenepoel draait weer op volle toeren. CEO Jurgen Foré denkt er alvast het zijne van.

Concreter dan ooit zou het vertrek van Remco Evenepoel bij Soudal-QuickStep eind dit jaar zijn. Nochtans heeft Evenepoel ook voor volgend jaar nog een lopend contract. Maar voorlopig blijft het nog altijd enkel bij geruchten over een mogelijke transfer.

Volgens Het Laatste Nieuws betekent het vertrek van Evenepoel ook dat CEO Jurgen Foré op zoek moet naar een nieuwe fietsensponsor, want Specialized zou zijn contract opzeggen bij QuickStep als hun grote uithangbord andere oorden opzoekt.

“De waarheid haalt je altijd in. Het zal volgend jaar duidelijk zijn op welke fietsen we zullen rijden, maar ik kan zeggen dat dat er heel gelijkaardig zal uitzien. Er werden hier soms verhalen opgehangen waarvan ik denk: 'waar halen ze 't in godsnaam?'”, is Foré duidelijk bij de krant.

Soudal-QuickStep blijft mikken op eindklassement grote ronde

De Tour de France heeft opnieuw duidelijk gemaakt welke renners je als team nodig hebt. Dat beseft Foré maar al te goed: hij heeft nood aan sterke allrounders.

“Namen mag ik daar tot nader order nog niet op kleven, dat zal in augustus wel klaar en duidelijk worden. Maar we willen polyvalente renners”, gaat hij verder. De ambities om te rijden voor het klassement in een grote ronde blijven, al is het wel duidelijk dat kopmannen en helpers bijzonder duur zijn op de markt.

“Het alternatief is om die ambities na te streven met jonge(re) renners, die misschien naar onze ploeg willen komen net omdát ze alle rust en vrijheid krijgen om daarin te kunnen groeien. Exact wat we de voorbije zeven jaar met Remco hebben gedaan. Die opgebouwde knowhow willen we niet zomaar weggooien”, besluit Foré.