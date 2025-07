🎥 "Hele etappe afgeleid": Renner sluit Tour de France af met "mooiste moment van zijn leven"

Alle ogen op Tadej Pogacar en Wout van Aert bij het einde van de Tour de France. Al eiste ook Quinn Simmons de nodige aandacht op.

Het werd een wel heel bijzondere zondag voor Quinn Simmons. De renner van Lidl-Trek beleefde een dag om nooit meer te vergeten in de Tour de France.

De Amerikaan werd verkozen tot beste ploegmaat in de Tour de France van 2025, maar bezorgde zichzelf achteraf een nog veel mooier cadeautje. Meteen na afloop van de slotetappe vroeg Simmons zijn vriendin ten huwelijk op de Champs-Elysées.

“Ik heb de Tour op de best mogelijke manier afgerond. Ik denk niet dat er nog ooit iets gaat gebeuren dat hier aan kan tippen”, vertelde hij bij Sporza. De beelden daarvan kan je hieronder bekijken.

“Ik vroeg mijn vriendin of ze met me wilde trouwen en ze zei 'ja'. Ik bedoel: wie kan dat hier nu doen met dit uitzicht? Ze is er altijd bij. Op elk trainingskamp gaat ze mee, ze eet altijd die saaie maaltijden mee…”

Ook in de Tour de France was ze er altijd, tot in Parijs. “Ik was wat afgeleid en dacht de hele etappe aan dit moment. De laatste ronde van zestien kilometer duurde vrij lang”, lachte Simmons.