Ondanks de zege op Champs-Elysées: Van Aert is belangrijke plek bij Visma Lease a Bike kwijt

Wout van Aert deed heel België zondag rechtveren uit de zetel. De overwinning op de Champs-Elysées was er eentje om in te kaderen.

Wout van Aert pakte zondag stevig uit in de slotetappe van de Tour de France. Het belang van die overwinning is ook volgens Jan Bakelants van gigantisch groot belang. “Van Aert heeft niet zomaar gewonnen: hij is de eerste en enige renner in deze Tour die Tadej Pogacar kon kraken”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Belangrijke zege voor toekomst

Het was een ongelofelijke prestatie. “De manier waarop hij wegreed bij de beste coureur van de wereld - met die grinta, met die krachtsexplosie - dat spreekt tot de verbeelding.”

Deze zege zal voor Van Aert heel belangrijk zijn richting volgend seizoen. Het wordt volgens Bakelants een keerpunt in de carrière van onze landgenoot. “Dit gaat hem zo veel zuurstof geven. Hij gaat hier moed uit putten en het gaat hem een nieuw elan geven om volgend jaar in de klassiekers opnieuw de handschoen op te nemen”, gaat de analist verder.

Van Aert verliest plek als beste helper aan Victor Campenaerts

Al is het volgens Bakelants ook niet allemaal rozengeur en maneschijn voor Van Aert in deze Tour de France. Hij is niet meer dominant zoals vroeger, zeker niet bergop. “Wout was niét de beste helper van zijn ploeg. Dat was Victor Campenaerts, met voorsprong”, klinkt het bij Bakelants.

“Je zou denken dat die stilaan in de nadagen van zijn carrière zit, maar hij blijft zichzelf heruitvinden - dat is weinigen gegeven. Campenaerts heeft bij Visma-Lease a Bike de rol ingevuld die Van Aert een paar jaar geleden had.”

Veel energie verspild

Van Aert reed volgens Bakelants wat verloren in deze Tour de France en leek het ook niet meer leuk te vinden. Hij wou te veel inspanningen leveren om mee te gaan in de vlucht. “Zo verspeelde hij veel energie, terwijl het net de kunst is om met zo weinig mogelijk inspanning in de vlucht te geraken, anders heb je geen kans om het af te maken.”

Al maakte de slotetappe heel veel goed voor Van Aert en toonde de overwinning ook dat het plannetje van Visma Lease a Bike, om Pogacar te vermoeien, wel degelijk kan werken.