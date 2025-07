Visma Lease a Bike komt met belangrijk statement over Wout van Aert en Jonas Vingegaard

Wout van Aert bezorgde Visma Lease a Bike toch een beetje de kers op de taart. Al had Richard Plugge liever de eindzege in de Tour de France gepakt.

Moeten we de zege van Van Aert een troostprijs noemen voor Visma Lease a Bike? De Nederlandse wielerploeg wou de Tour de France winnen met Vingegaard, maar schoot ook dit jaar stevig te kort ten opzichte van Tadej Pogacar.

En dat terwijl de Deen beter dan ooit leek te zijn voor de start van de Tour. Toch moest hij ook dit jaar weer minuten toegeven op de Sloveen. De zege in Parijs op de Champs-Elysées van Wout van Aert maakte het toch een beetje goed voor Visma Lease a Bike.

“We hadden het met een gele trui nog beter kunnen afsluiten natuurlijk, maar dit is wel echt fantastisch. Hoe Wout dit weer doet... Hij had het erop staan natuurlijk en wilde hier graag winnen en wij sluiten de Tour hiermee op een heel mooie manier af. Dat is fantastisch”, zegt Plugge bij de NOS.

Ritzege van Van Aert is basis voor volgend jaar

“Dit is een klim die Wout ligt en Pogacar ging de eerste twee keer al hard aan. Daar gaf Wout geen krimp, dus ik zag al dat hij er de derde keer in ieder geval bij zou zijn. Dan zouden ze met z'n tweeën weg zijn, maar dat hij er nu nog een sprintje uitperst en alleen over de top gaat, is helemaal perfect. Top!”

Dat Van Aert erin slaagde Pogacar af te houden geeft moed voor de toekomst. “We hebben dingen gezien bij onszelf, maar ook bij Pogacar in het team, waarvan we denken dat we er iets mee kunnen. Daar kunnen we op voort gaan bouwen en volgend jaar weer een gooi doen naar geel.”

Plugge onthoudt vooral dat Pogacar te kloppen is en daar wil hij op bouwen richting de toekomst. Ook volgend jaar wordt er volop ingezet op Vingegaard. “Het is mij niet tegengevallen dat het Jonas niet gelukt is, omdat we echt geprobeerd hebben om Pogacar op achterstand te rijden. We zijn ook de enigen die het geprobeerd hebben, maar het is wat het is.”