Na onthulling over de ribbreuk: Belgische ex-renner (ex-Quick-Step) zegt of Evenepoel de Tour de France wel mocht rijden

Toen Remco Evenepoel besefte dat hij niet al zijn doelen zou realiseren in de Tour de France, was de ontgoocheling groot. Het is niet moeilijk dat dit niet lukte: Evenepoel was aan de Tour begonnen met een gebroken rib.

Dat heeft de renner van Soudal Quick-Step na zijn opgave onthuld. Zo weten we ondertussen al wat meer over wat er met hem precies aan de hand was. Met de informatie die we nu kennen, zouden we ons kunnen afvragen of Remco Evenepoel überhaupt aan de Tour de France had moeten beginnen. Die stelling werd voorgelegd aan Frédéric Amorison.

De voormalige prof, die ooit nog zelf voor Quick-Step reed, analyseerde dat in Dans le Peloton, het programma van RTL sports. "Ik zou zeggen: ja", vindt Amorison de deelname van Evenepoel logisch. "We hebben een sterke Evenepoel gezien op het BK, een week voor de Tour-start. Dan gaat iemand van zijn status niet zeggen: ik ga niet naar de Tour."

Lof voor prestatie Evenepoel in Tour-tijdrit

Het was uiteraard wel zo dat Evenepoel en zijn ploeg wisten dat hij niet fit was. "Dan bekijk je het dag per dag. In het eerste deel van de Tour is het perfect verlopen. Hij leverde weer een enorme prestatie in de tijdrit. In de moeilijkere etappes is hij in de problemen gekomen. Je moet bij je principes blijven", is de mening van Amorison.

Nu is het volgens de 47-jarige oud-renner tijd om de knop om te draaien en nieuwe doelen vast te leggen voor het najaar. Dat zou bijvoorbeeld de Vuelta kunnen zijn, de grote ronde die Remco al een keer eerder gewonnen heeft. Amorison wil zich daar echter niet over uitspreken: we wachten best de kalender van Remco af.

Gaat Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe?

Evenepoel zal in principe sowieso nog deelnemen aan het WK en het EK. Daarna zal de focus al grotendeels naar volgend jaar gaan en blijft het de vraag of hij voor Red Bull-BORA-hansgrohe zal koersen in 2026. Indien dat zo is, komt Evenepoel alleszins in een ploeg met alle gewenste financiële middelen, benadrukt Amorison.