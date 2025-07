Thibau Nys spoelt grote ontgoocheling door, maar in de Tour uitblinkende Belg verwent talrijk opgekomen publiek nog meer

Thibau Nys kan niet onder stoelen of banken steken hoe groot de ontgoocheling is. Heel even kon hij dat toch vergeten: op het criterium in Aalst, dat gewonnen werd door Tim Wellens.

Zelfs op de laatste Tour-dag zei Thibau Nys nog hoe teleurgesteld hij was over de gemiste kansen in de eerste Tourweek. Verschillende etappes uit die eerste week waren op zijn lijf geschreven, maar door een moeilijke aanloop en een valpartij op de eerste dag beschikte Thibau Nys niet over de gewenste vorm. Hij speelde dus geen rol.

Dat is bij hem best wel hard aangekomen, ook al is hij in de loop van de Tour de France wel weer beter geworden. Niets zo goed voor een Belgische wielrenner om een teleurstelling door te spoelen dan een volksfeest in eigen land. Dat is het ook dit jaar opnieuw geworden in het Natour Criterium in het Oost-Vlaamse Aalst.

Belgische Tour-smaakmakers in Aalst

Het criterium in Aalst is een traditionele afspraak een dag na het einde van de Tour de France. De organisatie kon dit jaar geen gele trui, bolletjestrui of groene trui strikken. Dat kon de pret niet drukken, want er was alweer sprake van een talrijk opgekomen publiek dat maar al te graag enkele Belgische smaakmakers uit de Tour aan het werk zag.

Onder meer Tim Wellens, Victor Campenaerts en Tim Merlier stonden op de startlijst. Ondertussen weten we hoezeer Wellens van solo's houdt: hij ging er alleen vandoor. Zoals dat vaak gaat in criteriums, werd het op het einde wel nog spannend. Wellens hield toch nog enkele lengten over om als eerste over de meet te kunnen komen.

Wellens, Merlier en Nys genieten op podium

Tim Merlier eindigde op de tweede plaats, Thibau Nys op de derde plaats. Aan de taferelen op het podium te zien kon Thibau Nys zich toch laten gaan en was de teleurstelling toch even verdwenen. Uiteraard liet ook winnaar Wellens zich wat dat betreft niet onbetuigd. In het Nederlandse Boxmeer werd overigens ook een criterium gereden: daar won Thymen Arensman.