Thibau Nys komt opnieuw met ontnuchterende verklaring over sombere ervaring: "Teleurstelling overheerst, het deed pijn"

Het is niet voor het eerst in de loop van deze Tour dat Thibau Nys een ontnuchterende verklaring doet. Ook op het einde van de Tour is de ontgoocheling over het verloop van de eerste week nog aanwezig.

Tijdens het interview bij Sporza voor de slotrit bleek al snel dat er weinig fierheid aanwezig is bij Nys vanwege het uitrijden van de Tour. "De teleurstelling overheerst nog altijd, omdat ik er minder heb uitgehaald dan ik had verwacht. Ik kan daar niet aan doen. Het deed pijn in de eerste week dat ik zelf geen resultaat kon rijden maar ook de ploeg niet kon bijstaan. Daar zat ik wel echt mee." "Ik kom sowieso terug voor veel meer", belooft Thibau Nys. "Die teleurstelling wordt voor een stuk goedgemaakt door twee ritzeges en de groene trui van een geweldige ploeg. Ik denk niet dat ik het onderschat heb, maar een samenloop van omstandigheden zorgde ervoor dat ik niet op mijn best ben. Die val heeft ook veel energie gekost. We zijn blijven vechten." Thibau Nys tilt er nog zwaar aan Een paar weken later tilt Nys er nog altijd zo zwaar aan, omdat hij beseft dat die mooie aankomsten uit het Tour-begin niet meer terugkomen. Anderzijds is hij ook nooit dicht bij een overwinning geweest. Er zat weinig anders op dan door te zetten en het maximum te halen uit het resterende deel van de Tour. Dat heeft Nys dan ook gedaan. "Ik zag het de eerste dag somber in, maar ik ben er nog altijd", zo vat hij het ongeveer samen. Het is moeilijk om te aanvaarden als het in de Tour niet loopt zoals gewenst. "Gisteren was de teleurstelling weer groot dat ik de vlucht niet haalde." Ook Nys krijgt nog een laatste kans. "Ik ga nog eens proberen en zien waar we uitkomen." Nys op zijn hoede voor risico's Thibau Nys was ook op zijn hoede voor regenval in de loop van de laatste etappe. "Het wordt verschrikkelijk hectisch. Ik heb ook geen zin om alles te riskeren en onderuit te gaan. Maar als de gelegenheid zich voordoet, waarom niet?"