Moet Lotte Kopecky opgeven in de Tour de France? Dit denken ze bij SD Worx Protime

De Tour de France Femmes was het grote doel voor Lotte Kopecky dit jaar. Maar daar blijft niks meer van over.

De droom om de Tour de France te winnen met Lotte Kopecky dit jaar heeft niet goed uitgepakt. Wat er fout liep zullen ze dit najaar evalueren bij SD Worx Protime.

Dat rensters geen robots zijn is meer dan ooit bewezen, zo weet CEO Erwin Janssen te vertellen aan Het Belang van Limburg. Alleen heeft het niet gepakt.

“Na de Tour gaan we dit samen met haar management evalueren. Hebben we verkeerde keuzes gemaakt? Hebben we als ploeg fouten gemaakt? Wat kunnen we hier uit leren? Dat hoeven we nu niet in de emotie van de Tour te doen”, klinkt het.

Moet Lotte Kopecky opgeven in de Tour de France Femmes?

Veel mensen denken dan ook dat het beter is om onze landgenote uit haar lijden te verlossen en op te geven voor het alleen maar nog erger zal worden.

“Ik denk persoonlijk dat het voor haar nu geen zin heeft om thuis te zitten. Ze zal natuurlijk zelf af en toe denken: wat doe ik hier? Maar ze heeft een héél belangrijke rol in het team en het hoort er ook bij om samen te zijn op een dieptepunt”, gaat Janssen verder.

“We proberen er haar zo goed mogelijk door te sleuren. Want Lotte heeft ons al zo veel gegeven, dat mag je nooit vergeten. Ze heeft zo vaak gewonnen voor ons. En zo vaak andere mensen laten winnen.”