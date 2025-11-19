Meer dan een toprenster: vader doet boekje open over het zware leven van Lucinda Brand

Het sportieve palmares van Lucinda Brand is indrukwekkend, maar achter de successen schuilt een minder bekend verhaal van zorg en familieverantwoordelijkheid.

Familiale uitdagingen en zorg

In 2003 werd haar moeder getroffen door een herseninfarct, met blijvende verlamming tot gevolg. Deze gebeurtenis beïnvloedde de studiekeuze van Lucinda en legde de basis voor haar rol als zorgende dochter.

In 2020 kreeg ook vader Fred gezondheidsproblemen. “Ik lag in een revalidatiecentrum in Rotterdam. Mijn vrouw was niet in staat om bij mij op bezoek te komen. Dan reed Lucinda eerst van Rotterdam naar Oud-Beijerland om mijn vrouw op te halen”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Van daar ging het richting Rotterdam om haar vader te bezoeken, waarna ze haar moeder opnieuw naar huis bracht. “Dat heeft ze eigenlijk het hele jaar gedaan in wat door corona sowieso al een moeilijke periode was”, gaat hij verder.

Ondanks deze intensieve zorgtaken behaalde Brand in de winter van 2020 haar eerste wereldtitel in Oostende. “Ik snap niet waar ze dat jaar de energie vandaan gehaald heeft om wereldkampioen te worden.” Hij besluit dat de familiale verbondenheid haar de nodige kracht gaf.

Engagement naast de koers

Naast haar sportieve carrière zet Brand zich in voor maatschappelijke doelen. Ze is ambassadrice van de Edwin van der Sar Foundation, die onderzoek naar hersenaandoeningen ondersteunt. In Dordrecht organiseert ze eigen evenementen, waaronder een wielerfestival, waarmee ze fondsen en aandacht genereert voor dit thema.

Fred was jarenlang actief in de materiaalpost, een cruciale schakel tijdens wedstrijden. Door fysieke beperkingen kan hij die rol niet langer vervullen. “Maar mijn rijbewijs heb ik terug, zodat ik af en toe nog naar wedstrijden kan komen”, besluit hij.