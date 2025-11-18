Carapaz heeft nog geen contract: megatransfer in de maak of stevige publiciteitsstunt op komst?

Richard Carapaz staat opnieuw centraal in de geruchtenmolen. De Ecuadoriaan lijkt een belangrijke pion op de transfermarkt.

Geruchten rond mogelijke overstap

Het nieuwe wielerseizoen zou nog een opvallend transferverhaal kunnen opleveren. Na de recente deals van Remco Evenepoel, Juan Ayuso en Kévin Vauquelin wordt nu ook Richard Carapaz genoemd als mogelijke protagonist. De klimmer rijdt momenteel voor EF Education-EasyPost, maar er circuleren signalen dat hij een andere richting zou kunnen inslaan.

Carapaz kende een sterk jaar met een ritzege in de Giro d’Italia. Zijn kansen op eindwinst verdwenen pas in de laatste bergetappe. Door gezondheidsproblemen moest hij de Tour de France en Vuelta a España laten schieten, maar zijn prestaties bevestigen dat hij nog steeds op hoog niveau meedraait.

Contract en mogelijke terugkeer

Zijn huidige overeenkomst loopt eind dit jaar af. Eerder gaf Carapaz aan dat hij zich goed voelt bij de Amerikaanse ploeg en daar graag wil blijven. Toch duiken er berichten op over een mogelijke terugkeer naar Movistar. Dat meldt de Spaanse krant AS. De Spaanse formatie zou contact hebben opgenomen met zijn entourage.

Movistar is geen onbekende voor Carapaz. Tussen 2017 en 2019 reed hij er al en in zijn laatste seizoen behaalde hij er zijn grootste succes: eindwinst in de Giro d’Italia. Na een periode bij INEOS Grenadiers koos hij voor EF Education-EasyPost, maar een terugkeer naar zijn oude ploeg wordt niet uitgesloten.

Ontkracht door Spaanse journalist

Journalist Javier Ares nuanceert de geruchten echter. Hij vertelt dat Carapaz nog niet officieel is aangekondigd voor het nieuwe seizoen, maar dat er geen reden tot bezorgdheid bestaat. “Hij blijft gewoon bij EF Education-EasyPost”, klinkt het.

De vraag blijft waarom de ploeg zo lang wacht met een officiële bevestiging. Ares stelt dat dit vooral te maken heeft met marketing. EF Education-EasyPost kondigt nieuwe renners stapsgewijs aan, ook al zijn sommige contracten al maanden rond. “Een renner van het kaliber Carapaz zou in november niet zonder contract zitten”, besluit hij.