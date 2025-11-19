📷 Nederlandse toprenster toont foto van kapotte fiets: slachtoffer van vluchtmisdrijf

Lorena Wiebes, sprintster van SD Worx-Protime, werd deze week tijdens een rit op haar e-bike aangereden door een automobilist die vervolgens doorreed. Ze kwam er zonder zware verwondingen vanaf, maar benadrukt dat de situatie veel ernstiger had kunnen zijn.

Incident en reactie

De Nederlandse renster werd van achteren geraakt en de bestuurder verliet de plaats van het ongeval. Wiebes liet dat weten via haar sociale media.

“Voor de bestuurder die me heeft aangereden en vervolgens niet is gestopt: ik voel me gelukkig redelijk oké, maar dit had veel slechter kunnen aflopen”, klinkt het op Instagram. Het voorval veroorzaakte frustratie, vooral omdat de automobilist geen hulp bood.

Hoewel de bestuurder doorreed, stopten twee omstaanders wel om haar bij te staan. Wiebes sprak haar waardering uit. “Ik wil deze mensen daarvoor bedanken. Wat zo frustrerend is, is dat er tegenwoordig steeds meer fietsers omkomen, omdat ze worden aangereden door auto’s.”

Rustperiode na intens seizoen

De renster bevindt zich momenteel in een periode van relatieve rust na een druk wegseizoen. Ze probeert deze weken te recupereren, maar het incident verstoorde die geplande ontspanning.

Tijdens het WK baanwielrennen wist Wiebes haar titel op de scratch te verlengen en won ze ook het omnium. Daarmee veroverde ze twee regenboogtruien en bevestigde ze haar status als een van de sterkste baanrensters van het moment.

Het kampioenschap eindigde voor haar niet zonder problemen. Samen met Lisa van Belle kwam ze ten val in de koppelkoers. Naast de fysieke gevolgen kreeg ze na afloop ook te maken met online haat, wat de nasleep van het WK extra zwaar maakte.