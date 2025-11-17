📷 Wat niemand zag van Wout van Aert: "Beste uur uit zijn carrière"

Wout van Aert speelde een cruciale rol in de eindzege van Simon Yates in de Giro. Daarvoor had hij ook het beste uur uit zijn carrière nodig.

Het laatste uur van de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix is bijzonder zwaar, maar toch leverde Wout van Aert er niet zijn beste prestatie van een uur. Dat deed hij dit jaar wel in de Giro.

Van Aert zat in de 20ste etappe in een kopgroep die veel voorsprong had op het peloton. Voor Van Aert was het de bedoeling dat hij voor de groep met de favorieten voor de eindzege zou bovenkomen op de Colle delle Finestre (18,4 km aan gemiddeld 9,2%).

Van Aert reed beste uur op de Finestre

Dat lukte Van Aert ook, hij wachtte zijn kopman Simon Yates op in de afdaling van de Finestre. Yates was bergop weggereden van roze trui Del Toro en Carapaz en dankzij Van Aert veroverde hij toch nog de roze trui en pakte hij de eindzege in de Giro.

Op de Finestre zette Van Aert, buiten het oog van de camera's, een zijn beste prestatie ooit neer. "Wout van Aert zette er een persoonlijk record neer. Nooit reed hij sneller een uur dan op de Finestre", zegt zijn trainer Mathieu Heijboer bij Velon.

In de eerste vier kilometer van de Finestre reed Van Aert aan een gemiddelde van 420 watt en haalde hij een maximaal vermogen van 560 watt. Stevige cijfers, maar bergop moet Van Aert altijd meer watt duwen dan lichtere renners om hen te kunnen volgen.