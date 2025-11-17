"Dat verandert het gevoel": Peter Sagan vindt één iets onaangenaam aan hedendaagse wielrennen

"Dat verandert het gevoel": Peter Sagan vindt één iets onaangenaam aan hedendaagse wielrennen
Peter Sagan was in het vorige decennium de dominante factor in het wielrennen. De Slovaak vindt het huidige tijdperk ook niet altijd even aangenaam om naar te kijken.

Tussen 2012 en 2019 won Peter Sagan zeven keer de groene trui en twaalf etappes in de Tour, maar ook drie keer het WK, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en drie keer Gent-Wevelgem. 

In totaal won de Slovaak 121 keer in zijn carrière, Tadej Pogar komt met 108 profzeges in zijn buurt. Toch vindt Sagan dat het wielrennen nu anders is dan toen hij nog de dominante factor was in het peloton. 

Sagan vindt wielrennen soms saai geworden

"Ik zeg niet dat het saai is, maar… het klopt dat je soms twee uur voor het einde al weet wie er gaat winnen. Dat verandert het gevoel een beetje", zegt Sagan bij Marca. En het wielrennen is nog professioneler geworden. 

"Maar zelfs toen ik nog reed was het ook gecontroleerd: antidopingcontroles, gewicht, voeding, alles. Nu is dat nog meer het geval. Alles wordt nog preciezer gemeten. En de wetenschap heeft ongetwijfeld een volgende stap gezet."

Sagan prijst onder meer Pogacar, maar ook Van der Poel en Vingegaard. "Ze hebben een andere manier van koersen, dat is zeker. Maar het niveau is ongelooflijk hoog. Samen zorgen ze voor een geweldige show voor de fans."

