🎥 Amper 58 jaar: ex-wielertopper opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen

Mario Cipollini, voormalig wereldkampioen wielrennen, is op 58-jarige leeftijd opnieuw opgenomen in het ziekenhuis wegens hartproblemen.

Nieuwe opname en medische evaluatie

De Italiaanse oud-renner maakte via sociale media bekend dat hij opnieuw kampt met ernstige hartklachten. Hij deelde beelden vanuit zijn ziekenhuisbed en gaf aan dat de artsen de situatie grondig onderzoeken.

“Mijn hart heeft opnieuw problemen, de dokters zullen bekijken wat ze kunnen doen. Ze evalueren momenteel of het nodig is om een defibrillator te plaatsen”, klinkt het in de video die je hieronder kan bekijken.

Cipollini richtte zich rechtstreeks tot zijn volgers en sprak zijn dank uit voor de vele steunbetuigingen. Hij kondigde aan dat hij de komende dagen verdere berichten zal verspreiden over zijn toestand. Daarmee blijft hij, ondanks de medische zorgen, actief communiceren met zijn achterban.

Voorgeschiedenis van hartproblemen

De ex-sprinter heeft al langer te maken met gezondheidsproblemen. Eind 2019 onderging hij een eerste operatie wegens hartritmestoornissen. Vier maanden later volgde een tweede ingreep, omdat de klachten niet verdwenen.

De behandelende artsen onderzoeken of een defibrillator noodzakelijk is om de hartfunctie beter te reguleren. Een dergelijke ingreep zou moeten bijdragen aan het onder controle houden van de terugkerende problemen. Cipollini zelf benadrukte dat de evaluatie nog loopt en dat er binnenkort meer duidelijkheid komt.

Sportieve erfenis

Tijdens zijn carrière schreef Cipollini wielergeschiedenis. In 2002 veroverde hij de regenboogtrui in Zolder. Daarnaast behaalde hij 42 etappezeges in de Giro d’Italia, waarmee hij nog steeds recordhouder is.