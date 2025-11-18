Coach benadrukt dat we ons er niet op moeten miskijken: dit speelt constant in het hoofd van Thibau Nys

Ondanks door Thibau Nys eerder gedane uitspraken is er iets waar we ons niet op moeten miskijken. Het belang van het wegseizoen is wel degelijk de hele tijd aanwezig in zijn hoofd.

Thibau Nys heeft al meermaals zijn liefde voor het veldrijden uitgesproken en zijn wens om net als zijn vader een connectie op te bouwen met de veldritfans. Dat is een andere insteek dan aan wegwielrennen doen en er dan nog wat crossen bij te nemen. De cross lijkt dus nog altijd het voornaamste, al wil zijn trainer dat toch wat nuanceren.

Dat doet Paul Van Den Bosch in een gesprek met Sporza. "Thibau heeft net als afgelopen seizoen ambities voor het voorjaar. Die zitten bij elke training die hij deze winter doet in zijn achterhoofd. Dat verklaart bijvoorbeeld waarom Thibau daags na zijn 2e plek op het EK 5 uur op zijn wegfiets heeft getraind voor een tocht van 170 kilometer."

Thibau Nys traint langer op de weg dan pure crossers

Ook tijdens het veldritseizoen is de weg dus nooit echt ver weg. Nu is het ook wel zo dat pure crossers sowieso ook duurtrainingen afwerken. "Maar voor hen zijn trainingen van 3 à 4 uur voldoende. Als je zoals Thibau ook traint voor de weg, mogen daar regelmatig eens trainingen bijzitten van 5 uur. Maar zelf vindt Thibau dat niet lastig, want hij is iemand die heel graag en hard traint."

In december gaat Thibau Nys ook samen met Lars van der Haar op stage in Spanje. "Die stage gaat ook al in het teken staan van de voorbereiding op het wegseizoen. Thibau zal in Spanje voldoende basis proberen te leggen voor het voorjaar." Voor iemand die zo zijn liefde voor de cross betuigt, is het opvallend welke centrale rol het wegwielrennen krijgt.





Nys kan cross en weg nog altijd combineren

Volgens Paul Van Den Bosch gaan die twee zaken nog altijd perfect hand in hand bij Thibau Nys. "Die basis is ook belangrijk voor de heel drukke kerstperiode die eraan komt. Dus het ene werkt het andere niet tegen", redeneert Van Den Bosch.