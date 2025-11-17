Pogacar minder dominant? Museeuw zegt wanneer het zover zal zijn

Tadej Pogacar domineerde de voorbije twee jaar het wielrennen. Johan Museeuw vindt dat het de Sloveen ook gemakkelijk wordt gemaakt, maar denkt ook dat Pogacar ook wel eens minder goed zal worden.

De voorbije twee seizoenen won Tadej Pogacar samengeteld 45 keer en eindigde hij zowel vorig jaar als dit jaar met bijna dubbel zo veel UCI-punten als zijn eerste achtervolger. Van dominantie gesproken.

Het wordt de Sloveen ook wel makkelijk gemaakt, vindt Johan Museeuw. "Feit is wel dat de parcoursen tegenwoordig heel zwaar worden gemaakt, wat in het voordeel van die absolute toppers speelt", zegt hij bij HLN.

Het WK en het EK waren zo zwaar dat Pogacar twee keer een solo van meer dan 65 kilometer kon afronden. Toch zal de dominantie van de 27-jarige Sloveen niet blijven duren, denkt ook Museeuw.

Wachten tot Pogacar paar procent slechter wordt?

Hij denkt dat het hoofd en het lichaam van Pogacar op een bepaald moment toch eens vermoeid gaan geraken en hij zal moeten herstellen. In de derde week van de Tour had Pogacar al problemen met de knie en worstelde hij ook mentaal.





"En dat het ooit wel eens wat minder zal worden. Al was het maar een paar procenten." Die paar procenten kunnen al heel veel verschil maken. Op het hoogste niveau is dat het verschil tussen winst en verlies.