Opvolging voor Van Aert vs Van der Poel: "Meer dan Van Gucht en Herygers let hij de hele tijd op Thibau Nys"
Foto: © photonews

Is er stilaan opvolging voor Wout van Aert en Mathieu van der Poel? In die zin dat er een nieuwe rivaliteit om de hoek loert die de veldritfans kan begeesteren?

Wout van Aert vs Mathieu van der Poel: dat is nu al ongeveer tien jaar de tweestrijd waar het veldrijden van leeft. Al is dat de laatste jaren al minder het geval, simpelweg omdat Van Aert en Van der Poel minder aan veldrijden doen. In de laatste veldritseizoenen stappen zij pas in vanaf december, met een beperkt crossprogramma dat ze vervolgens afwerken.

Is er binnenkort opvolging met een rivaliteit tussen Thibau Nys en Tibor Del Grosso? Dat is alvast wat Laurens ten Dam denkt. In de podcast Live Slow Ride Fast heeft de Nederlandse bondscoach in het gravelbiken het over Del Grosso. Ten Dam krijgt de vraag of Del Grosso naast zelf aan veldrijden te doen ook een goede tv-commentator zou zijn. 

Ten Dam ziet in Del Grosso goede commentator

"Hij zou een zeer goede commentator zijn, maar ik denk dat hij nog meer dan Ruben Van Gucht en Paul Herygers gefocust is op Thibau Nys", verrast Ten Dam. "Hij zit de hele tijd op Thibau te letten. Iedere tweede zin is het Thibau." Het is wel heel opmerkelijk dat een veldrijder zo vaak spreekt over iemand tegen wie hij het binnenkort moet opnemen.

Volgens Ten Dam laat Del Grosso dus doorlopend de naam van Thibau Nys vallen. "Thibau gaat winnen, Thibau heeft het onder controle, in Hoogerheide kon ik nog niet winnen want toen werd ik geklopt door Thibau..." Zo gaat het blijkbaar maar door en door. Het is uiteraard wel slim van Del Grosso om te willen leren van een generatiegenoot.

Del Grosso jaartje jonger dan Nys

Del Grosso is nog een jaartje jonger dan Nys: het houdt dus wel steek om die laatste goed in het oog te houden. Tibor Del Grosso is voorlopig nog niet aan het veldritseizoen begonnen: vorig seizoen stapte hij ook pas in half december. 

