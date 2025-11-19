Met fietslengtes voorsprong: dit is de Ploegleider van het Jaar

De broers Christoph en Philip Roodhooft zijn voor de derde keer uitgeroepen tot 'Ploegleider van het Jaar'. Hun aanpak leverde een ruime voorsprong op en bevestigt hun positie binnen het internationale wielrennen.

Derde bekroning en ruime voorsprong

De verkiezing van ‘Ploegleider van het Jaar’ 2025 leverde een duidelijke winnaar op. Christoph (51) en Philip (50) Roodhooft behaalden samen 666 stemmen. Met een marge van 230 punten lieten zij Serge Pauwels en Klaas Lodewyck ver achter zich. Christoph benadrukt het belang van de erkenning. “Het ene jaar zal er misschien wat meer concurrentie zijn dan het andere. Maar het is en blijft een mooie, plezante erkenning”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

De prestaties van hun teams in 2025 waren breed verspreid over verschillende disciplines: weg, veld, baan en gravel. Philip stelt dat de bekroning logisch is. “Ergens zit er wel logica in, want we hebben een goed jaar gedraaid. Ik denk niet dat iets of iemand in de buurt kwam.” De consistentie van resultaten en de breedte van het succes maakten de keuze voor de jury eenvoudig.

Hoogtepunten in de Ronde van Frankrijk

Christoph wijst op meerdere uitschieters, met Mathieu van der Poel als blikvanger. “Wat Mathieu van der Poel doet is natuurlijk altijd speciaal. Milaan-Sanremo, E3 Saxo Classic, Parijs-Roubaix, die Touretappe... Bij uitbreiding vond ik het feit dat we in de Ronde van Frankrijk met drie verschillende renners wonnen redelijk uniek.” Naast Van der Poel leverden ook Jasper Philipsen en Kaden Groves bijzondere prestaties, wat de breedte van het succes illustreert.

De broers zien hun rol als architecten van een stabiele structuur. Christoph nuanceert hun aandeel. “Binnen de hele werkatmosfeer zorgen we ervoor dat iedereen zich goed in zijn vel voelt, kweken we de juiste balans. We verwachten veel, maar laten de zaken op een bepaalde manier ook vrij los.”

Machine die blijft draaien

Philip benadrukt dat hun bijdrage aanzienlijk is. “Ik bedoel: er stáát ondertussen wel iets. Een op automatismen draaiende machine, waarin we met z’n allen elkaar onderling naar een ho(o)g(er) niveau tillen.” Hij stelt dat het noodzakelijk is om de structuur voortdurend te onderhouden en te sturen, zodat de prestaties niet afzwakken.