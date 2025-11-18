Trainer aan het woord: volgt Nys het voorbeeld van Van Aert en Van der Poel?

Trainer aan het woord: volgt Nys het voorbeeld van Van Aert en Van der Poel?
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het is een vraag die de laatste jaren vaker gesteld wordt: moet Thibau Nys het zoals Van Aert en Van der Poel aanpakken? Moet hij dus snoeien in zijn crossprogramma?

Bij de entourage van Thibau Nys moeten ze erover waken dat de combinatie cross en weg goed blijft werken. Momenteel is Nys volop bezig aan zijn veldritseizoen en het grootste doel lijkt wel duidelijk. "Thibau wil begin februari goed voor de dag komen op het WK in Hulst", verkondigt trainer Paul Van Den Bosch bij Sporza. "En laat net dat een parcours zijn waar heel veel explosiviteit nodig is."

In december gaat Nys op stage naar Spanje. In die periode zal er dus ook getraind moeten worden met het WK veldrijden in het achterhoofd. "We weten dus nu al dat we tijdens die stage met Lidl-Trek ook veel op explosiviteit zullen moeten trainen." Nys liet na het EK uitschijnen dat die wat is afgebot, omdat hij het laatste jaar nog weinig sprints heeft gereden.

Van Aert en Van der Poel pas na half december in het veld

Voorlopig houdt Nys er ook aan vast om een volledig veldritseizoen te rijden, gevolgd met een mooi programma op de weg. "De vraag is of hij dat in de toekomst kan blijven doen met dezelfde intensiteit. Want Van Aert en Van der Poel bijvoorbeeld duiken (pas) na half december voor het eerst het veld in. Of Thibau dat op termijn ook moet doen, is een vraag voor de toekomst."

Daar wil de clan-Nys zich dus nog niet over uitspreken. Ze kijken vooral richting de korte termijn en daar hoort het wegprogramma voor 2026 toch ook bij. "Hoe zijn voorjaar er zal uitzien, moet nog besproken worden. Maar wij kunnen alleen zeggen dat Thibau vorig jaar een prima programma had om de Ardennen-klassiekers voor te bereiden."

Krijgt Nys opnieuw hetzelfde programma?

Nys kwam inderdaad sterk voor de dag in de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Van Den Bosch is dus gewonnen voor een vergelijkbaar programma als in 2025. "Het zou fijn zijn mocht het weer een beetje dezelfde richting uitgaan."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Thibau Nys
Mathieu Van Der Poel
Wout Van Aert

Meer nieuws

Opvolging voor Van Aert vs Van der Poel: "Meer dan Van Gucht en Herygers let hij de hele tijd op Thibau Nys"

Opvolging voor Van Aert vs Van der Poel: "Meer dan Van Gucht en Herygers let hij de hele tijd op Thibau Nys"

14:00
Bart Wellens doet opvallende vaststelling: "Veel crossers maken momenteel die fout"

Bart Wellens doet opvallende vaststelling: "Veel crossers maken momenteel die fout"

16:30
Kritische Van Aert vindt dat ze in de koers nog veel moeten leren: "Het zou alles voor me betekenen"

Kritische Van Aert vindt dat ze in de koers nog veel moeten leren: "Het zou alles voor me betekenen"

12:00
🎥 Magisch moment anders bekeken: Van der Poel en Pogacar gaan aan waanzinnig tempo in overdrive

🎥 Magisch moment anders bekeken: Van der Poel en Pogacar gaan aan waanzinnig tempo in overdrive

13:00
Apocalyptische toestanden op komst? Sneeuw voorspelt voor eerste Wereldbekercross

Apocalyptische toestanden op komst? Sneeuw voorspelt voor eerste Wereldbekercross

16:00
Wout van Aert zet volgende stappen richting comeback én zijn volgend tv-optreden lonkt ook alweer

Wout van Aert zet volgende stappen richting comeback én zijn volgend tv-optreden lonkt ook alweer

08:30
Coach benadrukt dat we ons er niet op moeten miskijken: dit speelt constant in het hoofd van Thibau Nys

Coach benadrukt dat we ons er niet op moeten miskijken: dit speelt constant in het hoofd van Thibau Nys

08:00
Roxanne Bertels, de vriendin van Mathieu van der Poel, reageert nu ook zelf op ontdekte liefde voor de fiets Naast de fiets

Roxanne Bertels, de vriendin van Mathieu van der Poel, reageert nu ook zelf op ontdekte liefde voor de fiets

07:30
OFFICIEEL Twee nieuwe namen voor Team Décathlon AG2R La Mondiale

OFFICIEEL Twee nieuwe namen voor Team Décathlon AG2R La Mondiale

15:00
OFFICIEEL UAE Team Emirates-XRG verlengt overeenkomst van absolute sterkhouder

OFFICIEEL UAE Team Emirates-XRG verlengt overeenkomst van absolute sterkhouder

12:30
📷 Wat niemand zag van Wout van Aert: "Beste uur uit zijn carrière"

📷 Wat niemand zag van Wout van Aert: "Beste uur uit zijn carrière"

21:30
Peter Sagan houdt zich niet in: "Voor Van der Poel en Pogacar is het niet moeilijk, voor anderen wel"

Peter Sagan houdt zich niet in: "Voor Van der Poel en Pogacar is het niet moeilijk, voor anderen wel"

09:00
Is Thibau Nys te kritisch voor zichzelf? Sven Nys heeft er heldere visie over

Is Thibau Nys te kritisch voor zichzelf? Sven Nys heeft er heldere visie over

20:00
Bekende Belgische wielrenster slaakt zucht van opluchting na emotionele oproep

Bekende Belgische wielrenster slaakt zucht van opluchting na emotionele oproep

10:00
Van der Poel, Philipsen én Del Grosso: wielermanager onthult geheim van Alpecin-Deceuninck

Van der Poel, Philipsen én Del Grosso: wielermanager onthult geheim van Alpecin-Deceuninck

07:00
"Hoe kan ik dit oplossen?" Thibau Nys kan ondanks tweede zege iets niet verkroppen

"Hoe kan ik dit oplossen?" Thibau Nys kan ondanks tweede zege iets niet verkroppen

17/11
Eerste jaar bij de profs: Jarno Widar (20) onthult welke klassiekers en grote ronde hij zal rijden

Eerste jaar bij de profs: Jarno Widar (20) onthult welke klassiekers en grote ronde hij zal rijden

20:30
Thibau Nys maakt zijn programma voor komende weken bekend: "Dat zou triestig zijn"

Thibau Nys maakt zijn programma voor komende weken bekend: "Dat zou triestig zijn"

17/11
Wat is Mettepenningen van plan? Wellens stelt zich vragen bij interesse in Nieuwenhuis

Wat is Mettepenningen van plan? Wellens stelt zich vragen bij interesse in Nieuwenhuis

19:00
"Dat verandert het gevoel": Peter Sagan vindt één iets onaangenaam aan hedendaagse wielrennen

"Dat verandert het gevoel": Peter Sagan vindt één iets onaangenaam aan hedendaagse wielrennen

18:30
Pogacar minder dominant? Museeuw zegt wanneer het zover zal zijn

Pogacar minder dominant? Museeuw zegt wanneer het zover zal zijn

18:00
"Ik ben bezorgd": Jurgen Foré trekt aan de alarmbel en rekent op de UCI

"Ik ben bezorgd": Jurgen Foré trekt aan de alarmbel en rekent op de UCI

17:00
"Van mijn hart een steen maken": Evenepoel weet hoe hij wel had kunnen schitteren in de Tour

"Van mijn hart een steen maken": Evenepoel weet hoe hij wel had kunnen schitteren in de Tour

17/11
Thibau Nys scheurt samen met vriendin Anna in stijl weg na Flandriencross

Thibau Nys scheurt samen met vriendin Anna in stijl weg na Flandriencross

17/11
"Hou ik niet zo van": Lipowitz verklaart waarom hij Evenepoel graag ziet komen bij Red Bull

"Hou ik niet zo van": Lipowitz verklaart waarom hij Evenepoel graag ziet komen bij Red Bull

17/11
"Als we morgen Mathieu van der Poel zouden kunnen contracteren": Franse ploeg zit met grote droom

"Als we morgen Mathieu van der Poel zouden kunnen contracteren": Franse ploeg zit met grote droom

17/11
Geen Van Empel in Tabor, andere Nederlandse keert na bijna twee jaar afwezigheid terug

Geen Van Empel in Tabor, andere Nederlandse keert na bijna twee jaar afwezigheid terug

17/11
De grote werf van Red Bull-BORA-hansgrohe: dit wordt de grote opdracht voor Gianni Vermeersch

De grote werf van Red Bull-BORA-hansgrohe: dit wordt de grote opdracht voor Gianni Vermeersch

17/11
"Ik vrees ervoor": Wielerlegende doet straffe uitspraak over Wout van Aert

"Ik vrees ervoor": Wielerlegende doet straffe uitspraak over Wout van Aert

17/11
Is de Giro rijden in 2026 wel een goede keuze voor Remco Evenepoel?

Is de Giro rijden in 2026 wel een goede keuze voor Remco Evenepoel?

17/11
Ploegmaat licht de mentale klap die Wout van Aert uitdeelde in geuren en kleuren toe

Ploegmaat licht de mentale klap die Wout van Aert uitdeelde in geuren en kleuren toe

17/11
Enkele weken geleden nog onder het mes voor hersenoperatie, maar vandaag trekt hij op stage met Lotto

Enkele weken geleden nog onder het mes voor hersenoperatie, maar vandaag trekt hij op stage met Lotto

17/11
Niet zomaar meedoen: Lotte Kopecky duidelijk met groter doel op BK baanwielrennen

Niet zomaar meedoen: Lotte Kopecky duidelijk met groter doel op BK baanwielrennen

17/11
Kan Evenepoel zijn vijfde Kristallen Fiets pakken? Deze renner ziet hij zelf als zijn grootste concurrent

Kan Evenepoel zijn vijfde Kristallen Fiets pakken? Deze renner ziet hij zelf als zijn grootste concurrent

17/11
"Een beetje pretentieus, maar...": Pauline Ferrand-Prévot houdt zich niet in

"Een beetje pretentieus, maar...": Pauline Ferrand-Prévot houdt zich niet in

17/11
Waarom rekende hij niet op zijn sprint? Thibau Nys geeft uitleg na tweede zege van het seizoen

Waarom rekende hij niet op zijn sprint? Thibau Nys geeft uitleg na tweede zege van het seizoen

16/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Thibau Nys Wout Van Aert Remco Evenepoel Tadej Pogacar Eli Iserbyt Tibor Del Grosso Francesco Moser Lotte Kopecky Peter Sagan Christoph Roodhooft Tim Merlier Jarno Widar Johan Museeuw Mieke Docx Joao Almeida Simon Yates Mark Renshaw Luke Rowe Pauline Ferrand-Prévot

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved