Trainer aan het woord: volgt Nys het voorbeeld van Van Aert en Van der Poel?

Het is een vraag die de laatste jaren vaker gesteld wordt: moet Thibau Nys het zoals Van Aert en Van der Poel aanpakken? Moet hij dus snoeien in zijn crossprogramma?

Bij de entourage van Thibau Nys moeten ze erover waken dat de combinatie cross en weg goed blijft werken. Momenteel is Nys volop bezig aan zijn veldritseizoen en het grootste doel lijkt wel duidelijk. "Thibau wil begin februari goed voor de dag komen op het WK in Hulst", verkondigt trainer Paul Van Den Bosch bij Sporza. "En laat net dat een parcours zijn waar heel veel explosiviteit nodig is."

In december gaat Nys op stage naar Spanje. In die periode zal er dus ook getraind moeten worden met het WK veldrijden in het achterhoofd. "We weten dus nu al dat we tijdens die stage met Lidl-Trek ook veel op explosiviteit zullen moeten trainen." Nys liet na het EK uitschijnen dat die wat is afgebot, omdat hij het laatste jaar nog weinig sprints heeft gereden.

Van Aert en Van der Poel pas na half december in het veld

Voorlopig houdt Nys er ook aan vast om een volledig veldritseizoen te rijden, gevolgd met een mooi programma op de weg. "De vraag is of hij dat in de toekomst kan blijven doen met dezelfde intensiteit. Want Van Aert en Van der Poel bijvoorbeeld duiken (pas) na half december voor het eerst het veld in. Of Thibau dat op termijn ook moet doen, is een vraag voor de toekomst."

Daar wil de clan-Nys zich dus nog niet over uitspreken. Ze kijken vooral richting de korte termijn en daar hoort het wegprogramma voor 2026 toch ook bij. "Hoe zijn voorjaar er zal uitzien, moet nog besproken worden. Maar wij kunnen alleen zeggen dat Thibau vorig jaar een prima programma had om de Ardennen-klassiekers voor te bereiden."





Krijgt Nys opnieuw hetzelfde programma?

Nys kwam inderdaad sterk voor de dag in de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Van Den Bosch is dus gewonnen voor een vergelijkbaar programma als in 2025. "Het zou fijn zijn mocht het weer een beetje dezelfde richting uitgaan."