Apocalyptische toestanden op komst? Sneeuw voorspelt voor eerste Wereldbekercross

Apocalyptische toestanden op komst? Sneeuw voorspelt voor eerste Wereldbekercross
Tabor bereidt zich voor op winterse omstandigheden. Daar wordt dit weekend de openingsmanche van de Wereldbeker veldrijden afgewerkt.

Winterse vooruitzichten in Tabor

De Tsjechische stad Tabor staat komend weekend in het teken van de eerste manche van de Wereldbeker veldrijden. De weersvoorspellingen geven aan dat de temperaturen vanaf donderdag onder het vriespunt zullen zakken. Daarbij wordt zowel donderdag als zaterdag kans op sneeuw gemeld.

Het is niet de eerste keer dat Tabor een veldrit in winterse omstandigheden organiseert. In januari 2010 vond er het wereldkampioenschap plaats, dat eveneens in de sneeuw werd verreden. Toen kroonde thuisrijder Zdenek Stybar zich tot wereldkampioen, voor Klaas Vantornout en Sven Nys.

Kans op sneeuw en koude

Ditmaal gaat het om een wedstrijd eind november, wat uitzonderlijk vroeg is voor zulke omstandigheden. De voorspellers verwachten dat het zowel zaterdag als zondag permanent zal vriezen. Daarmee lijkt de kans groot dat de openingsmanche in barre omstandigheden zal plaatsvinden.

Namens het organisatiecomité klinkt Jan Nemec voorzichtig. “Het is nog een beetje afwachten”, stelt hij in Het Nieuwsblad over sneeuw. Hij benadrukt dat de temperatuur rond het vriespunt zal schommelen en dat sneeuw mogelijk is. “Maar koud zal het sowieso zijn.”

De omstandigheden zullen vooral voor de jongste categorieën zwaar uitvallen. De juniores starten al om 8u50, gevolgd door de meisjes een uur later. Voor hen betekent de vroege aanvang dat de koude temperaturen extra voelbaar zullen zijn. De elitewedstrijden staan later op de dag gepland. De vrouwen starten om 13 uur, terwijl de mannen om 14.30 uur van start gaan. Ook voor deze categorieën wordt rekening gehouden met een glibberig en modderig parcours, afhankelijk van de exacte weersomstandigheden.

