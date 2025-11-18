Roxanne Bertels, de vriendin van Mathieu van der Poel, reageert nu ook zelf op ontdekte liefde voor de fiets

Roxanne Bertels en Mathieu van der Poel zouden in de toekomst wel eens vaak samen kunnen fietsen. Dat is een gevolg van het feit dat ook Roxanne helemaal mee is met zijn verhaal.

Het profwielrennen zal ze wel aan Mathieu overlaten, maar het is niet zo vreemd dat een partner van een wielrenner ook meer geïnteresseerd geraakt in het fietsen. Dit is wat zich ten huize Van der Poel lijkt af te spelen. Op sociale beelden hebben de laatste tijd al wat beelden gecirculeerd van Roxanne op de fiets, onder andere in gezelschap van Femke Herygers.

De foto van Roxanne en Femke tijdens hun fietstraining kwam aan bod in een fotoreeks op de Instagrampagina van Roxanne. Ook Femke Herygers heeft een paar dagen geleden diezelfde foto op haar eigen Instagrampagina geplaatst. Femke staat er overigens al glimlachend op: zij heeft duidelijk ook genoten van hun gezamenlijke fietstocht.

Roxanne Bertels gaan fietsen met Femke Herygers

De dochter van Paul Herygers schreef er ook enkele veelzeggende woorden bij: "We bike now". Heel veel extra uitleg is daar niet bij nodig. Voortaan fietsen Femke en Roxanne ook samen, terwijl beide vriendinnen voordien vooral andere dingen samen deden. Zo gingen ze in het verleden al hardlopen, een sportactiviteit die Roxanne al langer beoefent.

Bij deze Instagrampost van Femke Herygers heeft Roxanne Bertels ook zelf gereageerd. "We ontdekken nieuwe hobby's", schrijft de vriendin van Mathieu van der Poel. Zo geeft Roxanne ook zelf aan dat het echt wel iets nieuws was voor haar en Femke om samen te gaan fietsen. De emoji die Roxanne erbij plaatst, geeft toch aan dat ze het naar haar zin had.





Traint Roxanne binnenkort met Mathieu?

Het is dus misschien wel voor herhaling vatbaar. Mogelijk zien we in de toekomst vaker beelden van een fietsende Roxanne Bertels. Het is dus afwachten of dat ook geregeld in het bijzijn van haar geliefde Mathieu zal zijn.