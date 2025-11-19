"Ik had Wout en Mathieu geklopt": Toon Aerts doet boekje open over dopingschorsing

Toon Aerts blikt bij HUMO terug op zijn dopingschorsing en de gevolgen voor zijn carrière. Hij benadrukt dat de opgelegde straf hem twee cruciale jaren heeft gekost.

Twee verloren jaren

Van februari 2022 tot februari 2024 mocht Aerts geen wedstrijden rijden. Hij noemt dit een zware aanslag op zijn loopbaan. “Er is me groot onrecht aangedaan: twee sterke jaren van mijn carrière zijn me afgepakt. Deze titel gomt dat niet weg. Nee, de term goedmaken vind ik hier niet op zijn plaats”, klinkt het in HUMO.

Vergelijking met toppers

Aerts verwijst naar eerdere zeges tegen grote namen. “Ik had Wout van Aert en Mathieu van der Poel al geklopt. Plots mocht ik twee jaar geen wedstrijden meer rijden.” Ondanks de lange afwezigheid stelt hij dat zijn niveau behouden bleef en dat hij opnieuw competitief is.

De renner geeft aan dat de periode van onzekerheid hem sterker heeft gemaakt. “Het is lang een groot vraagteken geweest, maar ik kan nu zeggen dat ik weer op niveau ben. De levenslessen van de voorbije jaren hebben daar zeker toe bijgedragen.” Hij benadrukt dat hij niet uitgeblust is, ook al bereikt hij de leeftijd waarop anderen vaak terugvallen.

Aerts beschouwt de schorsing als een onrecht, maar ziet zichzelf opnieuw klaar voor prestaties op hoog niveau. Zijn terugkeer markeert een nieuwe fase in zijn carrière, waarin hij de ambitie behoudt om zich te meten met de besten.





Met zijn winst op het EK veldrijden heeft hij alvast een mijlpaal in zijn carrière neergezet. Buiten enkelingen was er ook niemand die zijn zege nog in verband bracht met de dopingschorsing die hij kreeg.