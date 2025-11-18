🎥 Magisch moment anders bekeken: Van der Poel en Pogacar gaan aan waanzinnig tempo in overdrive

Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar hebben ons enkele keren een geweldige strijd bezorgd. Het duel van het jaar? Dat kwam er toch wel in Milaan-Sanremo.

Het lijkt nu alweer zo lang geleden, maar het eerste Monument van het jaar was ook meteen één van de absolute hoogtepunten uit het voorbije wielerjaar. Tadej Pogacar en zijn ploeg doorbraken het traditionele verloop van Milaan-Sanremo en het wachtten op de Poggio. Pogacar beet zijn tanden echter stuk op een geweldige Van der Poel.

Het is niet de enige keer in het voorjaar dat ze de wielerfans verwend hebben. Ook in Parijs-Roubaix gingen ze samen op pad. Van der Poel en Pogacar leken elkaar waard, tot de Sloveen een bocht verkeerd inschatte. Van der Poel was meteen vertrokken voor een solo. Hij had op papier wel nog sowieso een snellere sprint achter de hand.

Spectaculaire Milaan-Sanremo

Dan was Milaan-Sanremo toch nog net dat tikkeltje spectaculairder. Er circuleren online nog nieuwe beelden van Van der Poel en Pogacar in die wedstrijd, onder meer via het X-account O Pais Do Ciclismo. Er zijn nog wat beats onder gezet om het nog wat spectaculairder te maken, terwijl de actie tijdens de koers daar al genoeg voor zorgde.

Het zijn beelden van Van der Poel en Pogacar in de afdaling van de Cipressa. Het moet gezegd: het gaat echt razendsnel vooruit, angstaanjagend snel soms. Zeker wanneer de twee gladiatoren optrekken na een bocht gaat het stevig vooruit. Pogacar keek nog wel eens achterom en dat was niet onterecht: Ganna zou immers nog terugkomen.

Van der Poel won en Pogacar werd pas derde

In een sprint met drie op de Via Roma zou uiteindelijk Mathieu van der Poel de bovenhand nemen. Filippo Ganna sleepte er nog een tweede plaats uit en Tadej Pogacar moest genoegen nemen met een memorabele derde plek.