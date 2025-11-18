Van der Poel, Philipsen én Del Grosso: wielermanager onthult geheim van Alpecin-Deceuninck

De toppploegen krijgen steeds meer macht in het wielrennen. Alpecin-Deceuninck is een van de uitzonderingen die met een kleiner budget toch nog wereldtoppers in hun rangen heeft.

De budgetten in het peloton stijgen jaar na jaar. In 2021 hadden alle ploegen in de WorldTour samen een budget van 379 miljoen euro volgens La Gazzetta dello Sport, in 2025 zou dat al gestegen zijn naar 570 miljoen euro.

Vooral topploegen zoals UAE Team Emirates-XRG, Lidl-Trek, Red Bull-BORA-hansgrohe en Decathlon-CMA CGM trokken hun budgetten de afgelopen jaren stevig op en haalden steeds meer toppers in hun.

UAE domineerde dit jaar met 95 overwinningen, een nieuw record. Lidl-Trek haalde voor volgend jaar Juan Ayuso binnen, Red Bull-BORA-hansgrohe haalde dan weer Remco Evenepoel weg bij Soudal Quick-Step.

Alpecin-Deceuninck levert goed werk met Van der Poel, Philipsen en Del Grosso

"Gelukkig is wielrennen niet altijd David tegen Goliath", zegt wielermanager Dries Smets van Wasserman Cycling bij Het Nieuwsblad. Kleinere ploegen kunnen door slim te werken ook stevig hun stempel drukken.





"Alpecin-Deceuninck is daar een goed voorbeeld van. Het haalde Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen binnen nog vóór ze wereldtoppers waren, en het heeft dat herhaald met Tibor Del Grosso", stelt Smets.