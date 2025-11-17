Is Thibau Nys te kritisch voor zichzelf? Sven Nys heeft er heldere visie over

Thibau Nys won in Hamme zijn tweede cross van het seizoen, maar was kritisch voor zichzelf. Vader Sven Nys vindt dat echter geen probleem.

In zijn vijfde cross van het seizoen was het een tweede keer raak voor Thibau Nys in Hamme. Na zijn zege op de Koppenberg verliep niet alles van een leien dakje voor Nys. In Lokeren had hij materiaalpech en werd hij pas vijftiende.

Op het EK verloor Nys de sprint van Toon Aerts, in Merksplas had hij moeite in het zand en werd hij door een lekke band in de slotronde zevende. In Hamme was het dan wel prijs na een felbevochten duel met Cameron Mason.

Is Thibau Nys te kritisch voor zichzelf?

Toch was Nys niet helemaal tevreden met zijn gevoel achteraf. Hij voelde zich niet helemaal top, niet zoals op de Koppenberg. Toen kon Nys zich optimaal voorbereiden, nu moet hij een balans vinden tussen trainen en frisheid behouden.

Nys was dus kritisch voor zichzelf, maar vader Sven Nys vindt dat geen probleem. "Hij is heel hard voor zichzelf. Maar dat mag anderzijds ook wel. Thibau is een echte winnaar", zegt hij bij WielerFlits.





Volgens Nys is het goed dat zijn zoon nadenkt over zijn koers en teleurgesteld is, dat wil zeggen dat hij progressie wil maken en zijn zwakke punten wil aanpakken. "Zo word je een betere renner. Ik zie daar vooral het positieve van in."