Bart Wellens doet opvallende vaststelling: "Veel crossers maken momenteel die fout"

Bart Wellens analyseert enkele recente prestaties in het veldrijden. Hij wijst op een opvallende trend die volgens hem niet voor iedereen de juiste aanpak is.

Nieuwenhuis als voorbeeld

Volgens Wellens leverde Joris Nieuwenhuis dit weekend een sterke prestatie. Hij benadrukt dat Nieuwenhuis op het Europees kampioenschap nog ondermaats presteerde, maar dat hij zich snel herpakte.

“Joris Nieuwenhuis heeft dit weekend indruk gemaakt”, vertelt Wellens aan Het Nieuwsblad. Het viel op dat hij ondanks een zwakke start telkens snel terugkeerde naar de kop van de wedstrijd.

Wellens stelt dat Nieuwenhuis hiermee aantoont dat een wegcampagne niet noodzakelijk is om competitief te zijn in het veld. De inspanningen die Nieuwenhuis leverde tijdens gravelritten in de zomer hebben volgens Wellens een belangrijke rol gespeeld.

Wellens wijst erop dat gravelwedstrijden lange inspanningen vergen en dat deze bijdragen aan de conditie. “Bovendien kan je veel opvangen door gerichte trainingen”, gaat Wellens verder.





Hij maakt de vaststelling dat veel renners dezelfde fout maken. “Veel crossers maken momenteel de fout van te veel op de weg te rijden.” Voor een deel van het peloton kan dit nuttig zijn, maar Wellens benadrukt dat dit niet voor iedereen geldt.

Vergelijking met Nys

Wellens haalt ook Thibau Nys aan als voorbeeld. “Zelfs Thibau Nys heeft uiteindelijk niet te veel op de weg gekoerst, ook al heeft hij de Tour gereden.” Daarmee illustreert hij dat een evenwichtige aanpak noodzakelijk is.

Het centrale punt van Wellens’ analyse is dat renners de juiste balans moeten vinden. “Het is zaak een gulden middenweg te vinden tussen weg en veld”, besluit hij.