Wout van Aert zet volgende stappen richting comeback én zijn volgend tv-optreden lonkt ook alweer

Wout van Aert laat zich steeds meer zien op een manier zoals we hem willen zien in deze periode. Op tv krijgen we hem binnenkort overigens ook te zien.

Wout van Aert heeft nog eens een weekoverzicht geplaatst op zijn Instagrampagina. Dat is altijd handig om een inkijk te krijgen in de activiteiten van de wielrenner van Visma-Lease a Bike. Van Aert laat ons zien van welke maaltijden hij heeft genoten en we zien hem ook dollen op een klein fietsje. Ook voor wat serieuzere conclusies is er plaats.

We zien immers meerdere foto's en ook een filmpje die wijzen op veldrittrainingen en die zien we hem in deze periode van het jaar het liefst afwerken. Dat betekent immers dat de rentree van Van Aert in het veldrijden in aantocht is. Wanneer die er precies komt, weten we nog altijd niet. Wel lijkt het erop dat de veldrittrainingen opgeschroefd worden.

Slogan Van Aert weer in actualiteit

Het volgende tv-optreden van Van Aert zal wellicht nog niets te maken hebben met veldrijden. Van Aert doet immers mee aan de tv-quiz De Slimste Mens ter Wereld, het programma van presentator Erik Van Looy. Dat is geen geheim: de kandidatuur van Van Aert werd eerder al aangekondigd, waarbij hij zijn gekende slogan weer bovenhaalde.

Dan hebben we het over de woorden 'Ik Moet Just Niks'. In de finale van het programma kan het belangrijk zijn om je voldoende te laten zakken om bij de volgende vraag als eerste aan de beurt te komen, maar het moet nog blijken of Van Aert zich daar iets van zal aantrekken. In elk geval lijken de eerste tv-opnames met Van Aert achter de rug.





Nog even wachten op debuut Van Aert

Een paar foto's maken immers duidelijk dat Van Aert de set van De Slimste Mens ter Wereld inmiddels bezocht heeft. Op basis van de tv-gids mogen we verwachten dat de (eerste) uitzending met Van Aert op 24 november te zien zal zijn.