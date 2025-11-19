Evenepoel of Merlier voor Kristallen Fiets, maar: "Waarom heb je het niet over hem?"

De Kristallen Fiets bekroont jaarlijks de beste Belgische wielrenner. Francesco Moser deelt zijn visie op de favorieten en wijst ook op een opvallende naam die volgens hem niet mag ontbreken.

Favorieten voor de trofee

De prijs wordt traditioneel gezien als een van de belangrijkste onderscheidingen in het Belgische wielrennen. Dit jaar worden Remco Evenepoel en Tim Merlier genoemd als de voornaamste kanshebbers. Tijdens een gesprek met Michel Wuyts gaf Francesco Moser zijn mening over de genomineerden en de prestaties die hen onderscheiden.

Moser benadrukte dat er naast de twee favorieten nog een andere renner in aanmerking komt. “Waarom heb je het niet over Jasper Philipsen? Dat is toch geen Nederlander, hé? Verdomd sterk baasje”, vertelt hij in Het Laatste Nieuws. Daarmee vestigde hij de aandacht op de sprinter die internationaal indruk maakte en volgens hem niet genegeerd mag worden.

Als voormalig specialist in klassiekers en tijdritten gaf Moser aan dat zijn voorkeur uitgaat naar Evenepoel. “Hij blinkt uit in eendagskoersen en wint alle tijdritten. Klaar, toch?” De prestaties van Evenepoel in zowel korte als lange wedstrijden maken hem volgens Moser een logische keuze voor de trofee.

Merlier als topsprinter

Naast Evenepoel ziet Moser ook sterke argumenten voor Tim Merlier. “Merlier is zeker de snelste van het pak en als topsprinter steekt hij er ook numeriek bovenuit. Zestien stuks, zeg je. Wellicht verdient hij die trofee wel eens een keer.” Het aantal overwinningen van Merlier onderstreept zijn status als een van de meest succesvolle sprinters van het seizoen.





Vergelijking met Italië

Moser besloot met een bredere blik op de wielersport. Hij merkte op dat België momenteel over een uitzonderlijke rijkdom aan talent beschikt. “Maar wat een weelde bij jullie. In Italië staan we er minder goed voor”, besluit hij.